In Mexiko werden durchschnittlich 10 Frauen pro Tag getötet. Gewalt an flinta* Personen ist hier wie in vielen anderen Ländern ein großes Problem, was von der Politik nur in gewissen Teilen angegangen wird. Anlässlich des ‚,Día Naranja‘‘ dem Tag Orange an dem jeden Monat auf diese Art von Gewalt aufmerksam gemacht wird, berichtet Caroline Siebert von ihren Eindrücken auf einer Demo zum internationalen feministischen Kampftag.

Feminizide und Día de Naranja von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.