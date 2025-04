Ende März trat in Mexiko das Programm „Vida Saludable – Gesundes Leben“ in Kraft. Mit diesem wird der Verkauf von Süßigkeiten, Softdrinks und Fritiertem, also von oft auch als Comida Chatarra oder Junk Food bezeichneten Nahrungs- und Genussmitteln, an mexikanischen Schulen verboten.

Programm „Gesundes Leben“ tritt in Kraft von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.