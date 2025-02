Klimakrise – kein Unterricht für 1 Million Kinder

(São Paulo, 10. Februar 2025, apublica).- Im vergangenen Jahr war die staatliche Schule Cristóvão Colombo in Canoas (RS) nach den Überschwemmungen, die den gesamten südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul heimsuchten, vier Monate lang geschlossen. Damals wurde der Alltag und das Leben von 220 Grundschüler*innen durch die tragischen Auswirkungen des Klimawandels völlig verändert.

Die Direktorin, Queli Ramos, erinnert sich, dass alles sehr schnell und auf verheerende Weise geschah. „Es war ein Montag und wir arbeiteten, aber in derselben Woche, am Freitag, war bereits alles überschwemmt“, sagte sie. „Das Wasser stand in der Schule bis zu 1,20 Meter hoch, wir haben Möbel, Geräte und Lebensmittel verloren.“ Auch die meisten der Schüler*innen, die in der Nachbarschaft wohnen, mussten ihre Häuser verlassen.

Aufgrund dieser Situation wurde die Schule im Mai 2024 geschlossen und erst im August nach der Reinigung des Gebäudes wieder eröffnet. Die Schüler*innen aus Canoas, die drei Monate lang nicht zur Schule gehen konnten, sind Teil einer Statistik von 1,17 Millionen brasilianischen Kindern und Jugendlichen, die 2024 aufgrund extremer Wetterereignisse ihre Ausbildung unterbrechen mussten. Laut dem jüngsten UNICEF-Bericht waren Überschwemmungen und Dürre die Hauptfaktoren für die Unterbrechung des Unterrichts in ganz Brasilien.

Weltweit waren mindestens 242 Millionen Schüler*innen von Hitzewellen, tropischen Wirbelstürmen, Stürmen, Überschwemmungen und Dürreperioden betroffen. Am Stärksten traf es dem Bericht zufolge Südasien: 128 Millionen Schüler*innen, die meisten von ihnen in Indien, litten unter Hitzewellen. In Brasilien wies Unicef darauf hin, dass allein in Rio Grande do Sul 741.000 Schüler*innen aus mehr als 2.000 Schulen wegen der Überschwemmungen keinen Unterricht hatten. Im Amazonasgebiet waren rund 1.700 Schulen und 436.000 Schüler*innen von der Dürre betroffen.

Die Folgen gehen über das Lernen hinaus

Die anhaltende Schließung von Schulen kann eine Reihe von Traumata und Auswirkungen auf das Lernen der Kinder haben. „Sie verlieren oft materielle Besitztümer, Familienmitglieder oder sind in Notunterkünften untergebracht und werden anfälliger für verschiedene Arten von Gewalt“, erklärt Mônica Pinto, Leiterin der Bildungsabteilung von UNICEF in Brasilien.

Sie erwähnt weitere Situationen, die mit den Auswirkungen des Klimas zu tun haben. „Manche Kinder hören auf zu lernen, weil sie sich um ihre Geschwister kümmern müssen, und es ist sehr schwierig, wieder in die Routine zu kommen. Es gibt psychosoziale und psycho-emotionale Beeinträchtigungen. Es gibt viele Probleme.“

Ohne Schulalltag stärkere Risiken wie Kinderarbeit und sexuelle Gewalt

Ohne einen Schulalltag sind Mädchen und Jungen auch stärker Risiken wie Kinderarbeit und sexueller Gewalt ausgesetzt. Untersuchungen zeigen, dass in mehr als 80 Prozent der Fälle von Kindesmissbrauch die Täter Familienmitglieder sind.

Bei der Veröffentlichung des Berichts erläuterte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell, warum Kinder in Klimakrisensituationen besser geschützt werden müssen:

„Der Körper von Kindern ist besonders verletzlich. Sie heizen sich schneller auf, schwitzen weniger effizient und kühlen sich langsamer ab als Erwachsene“.

Resilienz und Protokolle für den Klimawandel

Um die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf das Bildungswesen abzumildern, setzt sich UNICEF für ein „widerstandsfähigeres Bildungssystem“ ein. Mit anderen Worten: ein System, das auch über Protokolle verfügt, mit spezifischen Regeln für Umweltkatastrophen und Extremereignisse.

„Diese Ereignisse werden immer häufiger auftreten, deshalb müssen wir Protokolle erstellen, welche Dienste aktiviert werden müssen, was die ersten Maßnahmen sein werden und wie der Schulalltag wiederhergestellt wird“, sagte Mônica Pinto.

Eine weitere Maßnahme ist die Erfassung von Einrichtungen, die als Schutzräume genutzt werden können, mit Ausnahme von Schulen. „Dieses Umfeld muss bewahrt werden, denn nach einer Tragödie kann man nicht mehr daran denken“, sagt die Leiterin der Bildungsabteilung von UNICEF Brasilien.

Sie unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Verbindung zwischen Schüler*innen und Schulen durch aktive Sucharbeit aufrechtzuerhalten, z. B. durch die Entsendung von Aktivitäten oder die Durchführung von Fernunterricht. „In Rio Grande do Sul haben wir Bildungs- und Spielkits mobilisiert, um die Kinder zu unterhalten, sie zum Lernen anzuregen und ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten zu fördern“, erklärte sie. „Die Schüler*innen können nicht einen Monat lang der Schule fernbleiben. Wir müssen darüber nachdenken, was in dieser Zeit entwickelt und verschickt werden kann.“

Im Falle des Klimawandels, etwa bei Hitzewellen, muss die Infrastruktur der Schulen angepasst werden. Denn die Erde erwärmt sich immer mehr. 2024 wird das heißeste Jahr in der Geschichte sein und das erste, in dem die Erwärmungsgrenze von 1,5 ºC überschritten wird, so das europäische Zentrum Copernicus.

Umwelterziehung im Umgang mit extremen Ereignissen

Den Ernst des Szenarios zu verstehen und die Rolle jedes Akteurs in dieser Klimakrise zu begreifen, ist nach Ansicht des Journalisten und Schriftstellers Eduardo Carvalho eine der Möglichkeiten, mit ihr umzugehen. Als Autor der von Ziraldo herausgegebenen Buchreihe „Educação Climática com a Turma do Pererê“ hat Carvalho zehn Bücher zu Umweltthemen zusammengestellt, die sich an Grundschüler*innen richten.

Für ihn ist es möglich, das Bewusstsein durch Initiativen zur Klimabildung zu fördern. Außerdem wurde das Thema „Klimanotstand“ in diesem Jahr durch die Aktualisierung der nationalen Umwelterziehungspolitik zur Pflicht in den Schulen.

Eduardo Carvalho vertritt die Ansicht, dass Lehrkräfte mit der richtigen Ausbildung die Folgen der Umweltkrise in brasilianischen Schulen thematisieren können. Auf diese Weise können Kinder und Jugendliche die Gründe für die Naturphänomene, die sie täglich erleben, besser verstehen und sich als Teil der Lösung fühlen.

„Es geht darum, die Bildung zu nutzen, um über die Risiken des Klimanotstands nachzudenken, Methoden der Prävention und Anpassung anzusprechen und die Umsetzung von Maßnahmen zu fordern“, erklärte er. „Dies ist eine der Alternativen, um eine Generation heranzubilden, die dem Klima gegenüber widerstandsfähiger ist und mit größerem Bewusstsein handelt, inspiriert durch die Entwicklung von Technologie und Wissenschaft“.

„Das Wichtigste ist, dass die Klimabildung den Generationen, die in der Schule sind, Hoffnung gibt. Wir können nicht sagen, dass wir diesen Kampf verloren haben, wir sind erst mittendrin.“

Klimakrise – kein Unterricht für 1 Million Kinder von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.