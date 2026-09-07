Veranstaltung: Sampleos para la Memoria

Veranstaltung am Freitag, den 18.09.2026 um 19 Uhr im

Auqarium

Skalitzer Str. 6

10999 Berlin

Sampleos para la Memoria ist eine politisch-kulturelle Veranstaltung, die dazu einlädt, die aktuelle Situation in Peru im Kontext der Wahlen 2026 sowie die Folgen der staatlichen Repression während der Proteste von Dezember 2022 bis Januar 2023 zu reflektieren. Angesichts der anhaltenden Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen und des Einflusses autoritärer, mit dem Fujimorismus verbundener Kräfte möchte die Veranstaltung einen Raum für Erinnerung, kritische Analyse und internationale Solidarität schaffen. Hauptgast des Abends ist Pedro Mo, peruanischer Rapper, Aktivist und Referent für politische Bildung. Er ist bekannt für die Verbindung von Hip-Hop, Community-Organisierung und politischer Bildungsarbeit in verschiedenen kulturellen und sozialen Projekten.

Sampleos para la Memoria es un encuentro político-cultural que propone reflexionar sobre la situación actual del Perú en el contexto del proceso electoral de 2026 y las consecuencias de la represión estatal durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Frente a la persistente impunidad por las violaciones de derechos humanos y la influencia de sectores autoritarios vinculados al fujimorismo, el evento busca generar un espacio de memoria, análisis crítico y solidaridad internacional. El invitado principal será Pedro Mo, rapero, educador popular y activista cultural peruano, reconocido

por articular Hip Hop, organización comunitaria y formación política en diversos proyectos culturales y educativos.

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