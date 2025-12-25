Wayuu kämpfen um die Bewahrung ihres Territoriums und ihrer Kultur

(La Guajira, 17. Dezember 2025, dialogue.earth).- Die Begegnung mit den Menschen in einer Küstengemeinde in La Guajira hat die Filmemacherin Luzbeidy Monterrosa zu einem Kurzfilm inspiriert. Hier erzählt sie von ihrer Begegnung. „Das Video entstand aus der spirituellen Verbindung des Volkes der Wayuu mit dem Meer. Als junge Wayuu teile ich diese Verbindung. Das Meer ist nicht nur Wasser; es ist ein heiliges und kosmogonisches [die Entstehung des Kosmos betreffendes] Wesen, das unserer Verbindung mit der spirituellen Welt entspringt. Seine Wellen repräsentieren das Bad, das uns reinigt und uns heilt, so wie es unsere Großmütter gemacht haben. Aber heutzutage ist dieser Kreislauf durch menschliches Eingreifen, durch die Ausbreitung der Industrie und den Extraktivismus, beschädigt, was zu einem Ungleichgewicht in unserem Gebiet führt. Für die Gemeinschaft von Clarena Fonseca Uriana, unweit der Stadt Riohacha im kolumbianischen Departamento La Guajira, ist dieses Ungleichgewicht sehr real. In diesem Kurzfilm beschreibt sie aus weiblicher Sicht die heilige Verbindung, die wir Wayuu mit der Natur haben, und wie wir diese Änderungen als Teil eines uralten Kreislaufs von Gleichgewicht und Ungleichgewicht interpretieren.

Das Meer ist verärgert

Seit Jahren sieht Clarenas Gemeinschaft, wie das Meer dabei ist, ihr Territorium zu verschlingen. Ein unmittelbarer Grund sind die sechs Buhnen, die 2007 gebaut wurden, um Riohacha vor Erosionen zu schützen, und die die Strömungen und Sedimentierung an der Küste verändert haben. Aber, wie sie erklärt, handelt es sich für die Wayuu um viel mehr als nur die bloßen Fakten. Das Meer sei verärgert „wegen der Dinge, die man ihm antut“, sagt sie. La Guajira leidet häufig unter den Auswirkungen großer Dürren, die auf Grund des Klimawandels immer extremer werden. Entlang der Karibikküste leiden die Wayuu des Meeres, die Apalaanchi, jedoch unter einer Dürrefolge, von der man selten hört: der Küstenerosion. Weil die Flüsse häufig weniger Wasser führen als früher, gelangen weniger Sedimente ins Meer, so dass die Küste weniger geschützt bleibt. Die Familien der Wayuu sind heutzutage von Umsiedlung bedroht. In Clarenas Gemeinschaft haben sich bereits fünf Familien gezwungen gesehen, wegzuziehen. Das Meer hat auch einen Friedhof und eine Anlegestelle für Fischerboote weggespült. Wir betrachten dies als eine direkte Folge des Extraktivismus, an dem wir schon an Land leiden – durch den Kohlebergbau und den übermäßigen Wasserverbrauch, konkret durch El Cerejón, einen der größten Steinkohletagebaue der Welt, und durch die Talsperre El Cercado, die sich flussaufwärts im Fluss Ranchería befindet, der schließlich unsere Küste erreicht. Diese Fokussierung auf den Abbau von Bodenschätzen, die vom Staat und multinationalen Unternehmen vorgenommen wird, erstreckt sich jetzt bis zu unserer Großmutter, dem Meer, und bedroht unmittelbar die marinen Ökosysteme, die unsere Lebensgrundlage sind. In den letzten Jahren ist die Gegend auch zu einem Mittelpunkt für die Gewinnung erneuerbarer Energien geworden. Die Entwicklung von Großprojekten wie das nur 2,4 Kilometer vor der Küste von La Guajira geplante Offshore-Windparkprojekt OFW Astrolabio, das 55 Windräder mit einer Leistung von je 15 Megawatt umfassen soll, droht, die Meeresumwelt, Lebensräume und die spirituellen Dynamiken, die unser Volk im Meer erkennt, zu verändern.

Hinter dem Schlagwort Energiewende verbirgt sich die Missachtung des Meeres

Auch wenn diese Projekte unter dem Stichwort Energiewende präsentiert werden, zielen sie nicht darauf ab, Energie für die lokalen Gemeinschaften zu liefern, sondern darauf, grünen Wasserstoff und seine Derivate wie Ammoniak für den Export zu erzeugen. Außerdem missachten sie den heiligen Charakter des Meers und kommerzialisieren das, was für uns Leben, Gleichgewicht und spirituelles Gedächtnis ist. Als Wayuu finde ich es ironisch, dass die Welt und der Staat unter dem Vorwand des „globalen Nutzens“ so viele Aktionspläne für unser Territorium entwerfen, während La Guajira nach wie vor eines der Departamentos mit den höchsten Armutszahlen des Landes ist. Hier starben zwischen 2008 und 2015 etwa 5.000 Kinder an Unterernährung und Durst, eine Situation, die ein kolumbianischer Gerichtshof im Jahr 2017 als eine Verletzung ihrer verfassungsmäßigen Rechte bewertete. Viele Jahre nach diesem Urteil dauert diese traurige Situation immer noch an. Dieser Widerspruch zeigt deutlich, wie weit die Reden über Entwicklung von der alltäglichen Wirklichkeit eines Volkes, das systematisch beraubt wird, entfernt sind.

Gefahren der Küstenerosion

Jetzt werden wir erneut beraubt, diesmal durch die Küstenerosion. Dem Institut für Meeres- und Küstenforschung (INVEMAR) zufolge sind von den 789 Kilometern Küstenlinie von La Guajiro bereits 21 Prozent (circa 168 Kilometer) von Erosionsprozessen betroffen. Diese Daten reflektieren den Umfang einer ökologischen und sozialen Krise, die das Leben der Wayuu des Meeres in Gefahr bringt und damit die Verletzung unserer Menschenrechte fortsetzt. Es werden nicht nur Wohnhäuser und Geschäfte weggespült, sondern die Erosion gefährdet auch die Ernährungssicherheit, indem sie die Ökosysteme der Küste wie Seegrasweisen und Mangrovenwälder schädigt, die für die Fortpflanzung der Fischbestände unerlässlich sind. Dies erschwert es den Apalaanchi, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Kinder zu ernähren. Aber es ist mehr als nur das. Jedes Stück Küste, das verloren geht, ist mehr als Sand: Es ist Territorium, Geschichte und spiritueller Schutz. In der Kosmovision der Wayuu verschwindet mit jedem Stück Land, das im Meer versinkt, auch ein Teil unseres kollektiven Gedächtnisses und der Harmonie, die die Welt im Gleichgewicht hält. Die Erosion ist somit eine offene Wunde, eine sichtbare Folge der Entscheidungen, die den wirtschaftlichen Nutzen über den Respekt vor natürlichen Kreisläufen stellen. Wenn dieser extraktivistischen Logik kein Einhalt geboten wird, dann könnte sich das Meer, unsere Großmutter, unsere Lebensquelle, bis zur Unkenntlichkeit verändern, und damit auch unsere Art, die Welt zu verstehen. Angesichts dieser Notlage hat sich Clarenas Gemeinschaft mobilisiert, um Alarm zu schlagen. Im Jahr 2023 reichten sie eine Klage gegen die kolumbianische Regierung ein und argumentierten, dass ihre Menschenrechte verletzt würden. Das Verfahren läuft noch. Einige Monate später, im Februar 2024, stellte sie ihren Fall in einer öffentlichen Anhörung zur Klimamigration bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vor. Kolumbiens Nationale Einheit für Katastrophenrisikomanagement (UNGRD) führt gerade eine Studie durch, um Mittel zu finden, wie die Situation entschärft werden kann. Eine der bisherigen Antworten war, eine Umsiedlung vorzuschlagen. Aber diese Maßnahme ignoriert unsere kulturellen Wurzeln und begünstigt ein kolonialistisches System, indem sie das Problem unsichtbar macht. Wie Clarena erklärte, während wir mit ihr filmten, würde die Umsiedlung „unser Überleben, unser Selbstwertgefühl, unser Wachstum, unsere Erinnerungen“ beeinträchtigen. „Es wird nicht mehr dasselbe sein“, bekräftigte sie.

Dieses Video ist unter der Lizenz „Namensnennung – Nicht kommerziell“ veröffentlicht. Um eine Kopie der Videodatei zu erhalten, schreiben Sie bitte an multimedia@dialogue.earth. Auf Wunsch kann auch ein Clip mit dem Originalmaterial angefordert werden.

Übersetzung: Christa Röpstorff

Wayuu kämpfen um die Bewahrung ihres Territoriums und ihrer Kultur von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.