Kuba und Bolivien treten Anfang 2025 der BRICS-Gruppe bei

(Beijing, 25. Dezember 2024, La Jornada).- Kuba und Bolivien werden ab dem 1. Januar 2025 formell der BRICS-Gruppe der Schwellenländer beitreten, ebenso wie Weißrussland, Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Thailand, Uganda und Usbekistan. Nachdem alle Länder ihren Beitrittsprozess abgeschlossen haben, werden sie der Gruppe ab dem ersten Tag des nächsten Jahres angehören. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte durch den russischen Präsidentenberater Juri Uschakow.

Die Gruppe repräsentiert nun fast die Hälfte der Weltbevölkerung

Die BRICS-Gruppe, die sich ursprünglich aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammensetzte, wurde 2024 um Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und den Iran erweitert, die auf dem jährlichen Gipfeltreffen in Kasan, Russland, Ende Oktober beitraten. Die Gruppe repräsentiert nun fast die Hälfte der Weltbevölkerung, 40 Prozent der weltweiten Ölproduktion und etwa 25 Prozent der Warenexporte. Der Beitritt mehrerer Länder zur BRICS-Gruppe als Partnerstaaten zeige, dass sich die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe auf eine neue Ebene bewege, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning gegenüber Reporter*innen.

„Die Aufnahme von Partnerländern in die große BRICS-Familie markiert den Eintritt der BRICS-Zusammenarbeit in eine neue Ebene“, so die Diplomatin. Der Einfluss der Gruppe sei deutlicher geworden. Der Staatenbund BRICS werde zu einer immer wichtigeren Plattform für die Förderung von Einheit und Zusammenarbeit im globalen Süden.

Boliviens BRICS-Beitritt eröffnet Chancen für Industrialisierung des Lithium-Abbaus

Boliviens Beitritt zum BRICS-Block eröffne die Möglichkeit, seine großen Lithiumreserven zu industrialisieren, sagte Senatorin Virginia Velasco von der regierenden Bewegung zum Sozialismus (MAS) gegenüber der Agentur Sputnik. „Die BRICS-Mitgliedschaft ist eine Premiere für uns und auch eine Chance für Bolivien, seine Reichtümer wie Lithium zu industrialisieren“, sagte Velasco, die Mitglied der Kommission für Wirtschaftspolitik im Oberhaus ist. „Bolivien ist ein Land mit großem Reichtum, mit natürlichen Ressourcen wie Lithium, Silber, Gold, Zink, Zinn und anderen. Wir haben auch Tourismus und Kultur. Dank der Arbeit von Präsident Luis Arce sind wir den BRICS beigetreten“, betonte die Abgeordnete.

In seinem Bericht an die Nation am 8. November hob Präsident Arce die Einladung zum Beitritt zu den BRICS als größte Errungenschaft seiner Außenpolitik hervor.

