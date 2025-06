Indigene des Amazonasgebiets bereiten sich auf die COP 30 vor

(Brasilia, 28. Mai 2025, Servindi).- COICA, die Dachorganisation der indigenen Völker der neun Amazonasländer, hat zu einer ihrer größten Versammlungen aufgerufen, um sich auf die Weltklimakonferenz (COP 30) vorzubereiten. Über ihren Koordinierungsrat (CCC), der am 1. Juni in Brasilia zusammentritt, wollen sie eine gemeinsame Position für die COP 30 festlegen, die im November dieses Jahres in Belém do Pará in Brasilien stattfinden wird.

Welche sind die Ziele der COICA?

Ziel der COICA ist es, eine tragfähige Agenda der indigenen Völker für die Amazonasregion auszuarbeiten und damit einen starken Einfluss auf die globalen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt zu nehmen. So soll eine wirksame Beteiligung der indigenen Völker sowie die Anerkennung ihrer Territorien als lebendige Barrieren gegen den Verlust der Biodiversität gewährleistet werden. Am Koordinierungsrat nehmen die Präsident*innen oder Delegierten der neun Mitgliedsorganisationen, der Vorstand und ehemalige Koordinator*innen teil. Sie werden die Vielzahl der Schlüsselthemen für die COP behandeln. Dazu gehören die Verteidigung der Territorien, der Schutz des überlieferten Wissens, der Zugang zu Klimafonds und Strategien zur Beteiligung an internationalen Verhandlungen.

Welche Funktion hat der Koordinierungsrat?

„Der Koordinierungsrat bekräftigt das Engagement der COICA für die Einheit der indigenen Völker des Amazonasgebiets und für die Schaffung einer gemeinsamen Strategie zur Verteidigung ihrer Territorien und ihres Lebens“, heißt es in einer öffentlichen Erklärung. Der Koordinierungsrat der indigenen Organisationen des Amazonasbeckens vertritt mehr als 500 indigene Völker aus neun Amazonasländern: Peru, Brasilien, Venezuela, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Surinam, Französisch-Guayana und Guyana. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 setzt er sich für die Verteidigung der Territorien, der kollektiven Rechte und der Selbstbestimmung der indigenen Völker ein, indem er Vorschläge für die Amazonasregion formuliert und sich aktiv in internationalen Gremien engagiert.

