Brände im Eiltempo: São Paulo verzeichnet 2.600 Hotspots in 90 Minuten

(São Paulo, 27. August 2024, Brasil de Fato).-Eine Analyse des Instituts für Umweltforschung des Amazonas (IPAM) verzeichnete zwischen dem 22. und 23. August 2.600 Brand-Hot Spots im Bundesstaat São Paulo, die 30 Gemeinden betrafen und die Landesregierung zur Ausrufung des Ausnahmezustands veranlassten.

Laut der am 27. August veröffentlichten Studie traten 81,29 % der Brände auf landwirtschaftlichen Nutzflächen auf und begannen nahezu gleichzeitig, innerhalb eines Zeitraums von 90 Minuten.

Die Studie zeigt zudem, dass allein am 23. August im Bundesstaat São Paulo mehr Brände registriert wurden als im gesamten Amazonasgebiet. „Es ist nicht normal, so viele Hotspots in so kurzer Zeit zu haben, insbesondere in einer Region wie São Paulo“, sagt Ane Alencar, Wissenschaftsdirektorin am IPAM. „Es ist, als ob es einen ‚Feuertag‘ gäbe, der speziell die Realität dieses Staates widerspiegelt, was durch den gleichzeitigen Rauchvorhang, der optisch nach Westen zieht, belegt wird“, fügte sie hinzu.

Um die Feuerausbrüche zu analysieren, kombinierten die Forscher*innen Satellitendaten mit Landnutzungs- und Flächendaten für 2023, die vom MapBiomas-Netzwerk, zu dem auch IPAM gehört, erstellt wurden. „Es wurden auch Bilder des GOES-Satelliten verwendet, um den Rauch und die thermische Anomalie zu visualisieren“, erklärte das Institut.

Nach der Analyse konzentrierten sich 13,31 % der Hot Spots im Bundesstaat São Paulo in fünf Städten während der drei Tage: Pitangueiras (3,36 %), Altinópolis (3,28 %), Sertãozinho (2,4 %), Olímpia (2,17 %) und Cajuru (2,1 %), wobei alle außer Olímpia in der Region von Ribeirão Preto liegen.

In einem Interview am 26. August erinnerte die Ministerin für Umwelt und Klimawandel, Marina Silva, an die Ereignisse im August 2019 in Pará, als Landwirte Waldbrände über Messaging-Apps koordinierten.

„Ob es sich um eine orchestrierte Aktion handelt oder nicht, es ist dringend erforderlich, den Einsatz von Feuer im landwirtschaftlichen Management zu reduzieren und äußerst verantwortungsvoll bei der Kontrolle von Bränden zu handeln, wenn sie verwendet werden“, fügte Ane Alencar hinzu.

