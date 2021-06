Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Am 28. Mai gingen in Kolumbien landesweit zehntausende Menschen auf die Straße, um an den Beginn der Revolte einen Monat zuvor zu erinnern. Auch weltweit gab es Solidaritätsaktionen. Wir berichten von einer Solidaritätsdemo in Berlin. Neben der Fahrraddemo wurden noch vielfältige andere Veranstaltungen zu Kolumbien organisiert. Ziel ist, die Aufmerksamkeit für die Situation der Kolumbianer*innen zu stärken. Hintergrundinformationen bekommt ihr beim Podcast „Was ist los Kolumbien?“ und natürlich beim Nachrichtenpool Lateinamerika.

Bicis para Colombia von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.