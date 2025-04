Aktivistin Sandra Domínguez ermordet aufgefunden

Wir eollen uns lebend“

(Oaxaca, 28. April 2025, La Minuta) – Traurigkeit, Empörung und Wut: Sechs Monate nach ihrem Verschwinden wurde die Leiche der Aktivistin Sandra Estefana Domínguez Martínez geborgen. Die Generalstaatsanwaltschaft Oaxaca gab am 28. April bekannt, dass Dominguez Martínez zusammen mit ihrem Ehemann Alexander Hernández Hernández vier Tage zuvor in Santiago Sochiapan, Veracruz, tot aufgefunden worden war.

Trauer und Wut

Sandra Domínguez verschwand am 4. Oktober zusammen mit ihrem Mann Alexander Hernández. Zuvor hatte sie Regierungsbeamte wegen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen indigene Frauen angezeigt. Die Nachricht von ihrer Ermordung hat in Oaxaca Schock, Schmerz und Wut ausgelöst. Organisationen, Initiativen, Aktivist*innen und Menschenrechtsverteidiger*innen haben ihre Empörung und ihre Forderung nach Gerechtigkeit zum Ausdruck gebracht. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen, Begleiter*innen und Familienangehörige organisierten noch am selben Tag um 15.00 Uhr auf dem Zócalo der Stadt Oaxaca eine Pressekonferenz zum Tod der Aktivistin.

Noch keine Ergebnisse zu den Hintergründen des Verbrechens

Wie die Staatsanwaltschaft von Oaxaca mitteilte, wurden ihre Leichen auf einem Grundstück an einer unbefestigten Straße gefunden. „Die Polizei betrat das Terrain mit einem Durchsuchungsbefehl. Dabei fand sie zwei Gräber, in denen die leblosen Körper der Opfer lagen. Die Identität der Toten wurde mittels forensischer Untersuchungen ermittelt und anschließend bekanntgegeben“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Suche nach der Aktivistin und ihrem Ehemann habe sich auf verschiedene Gebiete in Oaxaca und Veracruz konzentriert, zu denen es die meisten Hinweise gab. Der Lieferwagen der Opfer wurde in der Ortschaft Playa Vicente entdeckt, und am 17. Oktober fand man dort auch das Handy von Sandra Domínguez. Am 29. Januar wurde eine Razzia auf der Ranch „El Capricho“ in der Gemeinde Nazareno in Sochiapa, Veracruz, durchgeführt. Dabei sollte einer der mutmaßlichen Täter festgenommen werden. Der Verdächtige und zwei seiner Begleiter starben jedoch bei dem Schusswechsel, auch ein Angehöriger der Sicherheitskräfte wurde getötet. Immerhin konnten im Zuge dieser Operation Informationen gewonnen werden, die zur „Eingrenzung der Suchgebiete“ führten, so dass die Opfer schließlich am 24. April gefunden wurden. Vermutlich haben kriminelle Zellen, die hauptsächlich in Veracruz operieren, den Mord an der Aktivistin und ihrem Ehemann ausgeführt. Eine Verdächtige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

