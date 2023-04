Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Tegucigalpa, 26. März 2023, Prensa Latina) Die Regierung von Honduras hat beschlossen, keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan mehr zu unterhalten und erkennt die Insel als Teil Chinas an, heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die von honduranischen Medien geteilt wurde. Darin enthalten ist auch die Anerkennung des chinesischen Staatsoberhaupts als einzigem legitimen Repräsentanten von ganz China. „Taiwan ist unbestreitbar Teil des chinesischen Gebiets, weshalb die Regierung von Honduras jegliche diplomatische Beziehungen zu Taiwan beendet und sich verpflichtet, keinerlei offiziellen Kontakt mit dem Land mehr zu haben“, geht aus dem Schreiben hervor. Ein auf Twitter erschienenes Video des honduranischen Außenministeriums zeigt wie der Außenminister Eduardo Enrique Reina die gemeinsame Mitteilung mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang unterzeichnet. In dem Dokument erklären Peking und Tegucigalpa die Absicht, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und in die Hauptstädte Botschafter*innen zu entsenden. Die beiden Regierungen einigten sich darauf, eine freundschaftliche Beziehung zu entwickeln. Diese soll auf gegenseitiger Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten, der Gleichheit, des beidseitigen Nutzens und der friedlichen Koexistenz basieren. Weiterhin sollen Einmischungen in innere Angelegenheiten ausbleiben. Im Dokument äußert die chinesische Regierung auch ihre Wertschätzung für die Entscheidung der höchsten honduranischen Behörden, bilaterale Beziehungen aufzunehmen.

Regierung unterstützt Ein-China-Politik