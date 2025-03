Regierung bezahlt Lobbyfirma für Kontakt zu Trump

(Quito, 13. März 2025, prensa latina).- Das ecuadorianische Außenministerium hat bestätigt, über seine Botschaft in Washington eine US-Beraterfirma beauftragt zu haben, um eine Begegnung zwischen Ecuadors Präsident Daniel Noboa und dem US-Präsidenten Donald Trump zu arrangieren. Ecuador sei an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung interessiert, so das Außenministerium.

Das Außenministerium rechtfertigte den Vertrag mit der US-Beratungsfirma Mercury Public Affairs LLC. als zusätzliches Mittel, um die eigenen Interessen zu verfolgen. Ecuadorianische Medien hatten enthüllt, dass der Vertrag am 5. März unter dem Notstandsgesetz abgeschlossen wurde und für eine Laufzeit von drei Monaten165.000 Dollar kostet.

Bei dem Vertrag geht es darum, Telefonate zwischen Noboa und Trump als Vorbereitung für einen anschließenden Staatsbesuch in den USA zu arrangieren. Außerdem soll es Vorbereitungstreffen zwischen den Ministerien geben, bei einem Staatsbesuch soll es dann um die Themen Sicherheit, Handel und Migration gehen soll, berichtete das Online-Medium Primicias.

In sozialen Netzwerken kritisierten zahlreiche User*innen die Verwendung öffentlicher Gelder für einen geplanten Staatsbesuch – kurz vor den Wahlen. Am 13. April findet in Ecuador die Stichwahl zwischen Präsident Noboa und seiner linksnationalistischen Herausforderin Luisa González statt. Beide kamen im ersten Wahlgang auf jeweils 44 Prozent der Stimmen.

