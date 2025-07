Prozess gegen Bolsonaro: Staatsanwaltschaft fordert Verurteilung

(Brasilia, 15. Juli 2025, La Jornada).- Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat den obersten Gerichtshof dazu aufgefordert, Ex-Präsident Jair Bolsonaro in den Anklagepunkten „bewaffnete kriminelle Vereinigung“ sowie „Staatsstreich“ schuldig zu sprechen. Dieser Prozess hat eine diplomatische Krise zwischen Brasilien und den Vereinigten Staaten ausgelöst.

Am Ende mehrerer Vernehmungstage bekräftigte die Anklagebehörde die Behauptung, dass Bolsonaro und sieben seiner engsten ehemaligen Untergebenen versucht hätten, „den autoritären Machterhalt durch gewaltsame Störung der demokratischen Ordnung sicherzustellen“, heißt es in einem in den Morgenstunden veröffentlichen offiziellen Dokument. „Nachdem die Beteiligung der Personen an den Ereignissen bewiesen ist, forderte der Generalstaatsanwalt der Republik eine Verurteilung wegen verschiedener Anklagepunkte:“ kriminelle bewaffnete Vereinigung“, „versuchte Abschaffung des demokratischen Staates“, „Staatsstreich“ sowie andere Vergehen in Verbindung mit Schäden an öffentlichem Eigentum.

Das Gerichtsverfahren gegen den rechtsextremen Ex-Präsidenten wurde vom Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump scharf gerügt. Dieser bezeichnete den Prozess als „Hexenjagd“ und kündigte Zölle von 50 Prozent auf die Einfuhr von brasilianischen Gütern ab dem 1. August an.

Übersetzung: Christa Röpstorff

