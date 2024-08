Oberster Gerichtshof beginnt Anhörungen zum Wahlstreit

(Caracas, 7. August, Prensa Latina).- Die Wahlkammer des Obersten Gerichtshofs (TSJ) beginnt in Caracas mit Anhörungen der ehemaligen Kandidaten und politischen Parteien, die an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen haben, um den von Nicolás Maduro vorgetragenen Streit beizulegen.

Sichtung der Unterlagen

Drei der ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und die Führer der 38 politischen Organisationen und Bewegungen, die an den Wahlen vom 28. Juli teilgenommen haben, mussten um 09:00 Uhr Ortszeit vor dem höchsten Gericht Venezuelas erscheinen. Die zehn Kandidaten müssen „alle Wahlunterlagen, die sich im Besitz der politischen Parteien und Kandidaten befinden“, aushändigen, erklärte die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Venezuelas, Caryslia Beatriz Rodríguez, am Montag. Persönliches Erscheinen sei Vorschrift, so Rodríguez: „Das Nichterscheinen wird die in unserem derzeitigen Rechtssystem vorgesehenen Konsequenzen nach sich ziehen.“

Anwesenheitspflicht der Parteispitzen

Die Spitzen der Parteien und Bewegungen, die das Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática (PUD) bilden, Manuel Rosales von Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya von Mesa de la Unidad Democrática und José Simón Calzadilla von Movimiento por Venezuela wurden am frühen Morgen vorgeladen. Zwei Stunden später wird auch Edmundo González, ehemaliger Kandidat der PUD, der bei einer früheren Sitzung abwesend war, hinzukommen. Es folgen die Vertreter, die den ehemaligen Kandidaten der Bewegung Primero Venezuela, José Brito, unterstützt haben, Luis Parra, für die Partei Primero Venezuela, Conrado Pérez von Movimiento Primero Justicia, Omar Ávila von Unión Visión Venezuela und Chaín Bucarán von Venezuela Unido. Die Sitzung wird Mittwoch Nachmittag mit José Bernabé Guatiérrez für Acción Democrática, Miguel Salazar für Copei, Mario Valdés für Movimiento Republicano, Pedro Veliz für Bandera Rojas, José Contreras für Derecha Democrática Popular und Carlos Melo für Unión Nacional Electoral enden. Sie unterstützten den früheren Kandidaten Luis Eduardo Martínez von der Oppositionspartei Acción Democrática.

Das Verfahren wurde eingeleitet, nachdem der Vorsitzende des Nationalen Wahlrats Elvis Amoroso, am Montag die von der Wahlkammer der obersten Justizbehörde des Landes angeforderten Unterlagen und Anhänge vorgelegt und erklärt hatte, dass nun „alle vom CNE angeforderten Dokumente in Übereinstimmung mit dem Gerichtsbeschluss eingegangen“ seien. Das Verfahren hat eine 15-tägige Nachfrist, für die der TSJ „alle im Rechtssystem verfügbaren Mechanismen“ nutzen wird.

