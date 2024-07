Machtwechsel in Venezuela?

Am 28. Juli stehen in Venezuela Präsidentschaftswahlen an. Das rechte Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática ist vereint hinter dem Kandidaten Edmundo González Urrutia. Der ehemalige venezolanische Botschafter ist der Ersatzkandidat für die neoliberale Oppositionsführerin María Corina Machado, deren Kandidatur verweigert wurde. Aber auch von links gibt es Kritik an der aktuellen Regierung. Im Mai dieses Jahres hat John Mark Shorack, Redakteur der Lateinamerika Nachrichten, mit Hector Rodriguez und Pedro Eusse von der Kommunistischen Partei Venezuelas über die anstehende Wahl und die Arbeits- und Wirtschaftspolitik der Regierung gesprochen.

