López Obrador kündigt „Pause“ in US- und Kanada Beziehungen an

(Montevideo, 27. August 2024, La Diaria).- In einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen kündigte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador AMLO eine Pause in den Beziehungen zwischen der mexikanischen Regierung und den Botschaften der Vereinigten Staaten und Kanadas an. Dies tat er, nachdem deren Vertreter die Justizreform kritisiert und darauf hingewiesen hatten, dass die Direktwahl der Richter*innen eine Gefahr für die Demokratie im Land darstelle.

AMLO fordert Respekt für Mexikos Souveränität

Gegenüber den Medien sagte der Präsident, er werde die Botschafter nicht auffordern, das Land zu verlassen, aber sie sollten „die Verfassung lesen, und das ist so, als würde man ihnen die Leviten lesen“, so die mexikanische Website Animal Político.

Der Präsident, der am 1. Oktober, dem Tag der Amtsübergabe an Claudia Sheinbaum, aus dem Amt scheidet, hofft, dass die diplomatischen Vertreter*innen die Unabhängigkeit und Souveränität Mexikos respektieren. „Solange das nicht der Fall ist und sie mit dieser Politik weitermachen, wird es eine Pause mit der US-Botschaft und auch mit der kanadischen Botschaft geben“, fügte AMLO hinzu.

„Wir werden ihnen keine Ratschläge geben oder ihnen sagen, was richtig oder falsch ist, wir wollen, dass sie respektvoll sind, wir wollen, dass es eine gegenseitige Beziehung gibt, die auf dem Respekt der Souveränität basiert“, fügte der Präsident hinzu.

Letzte Woche veröffentlichte der US-Botschafter in Mexiko, Ken Salazar, eine Erklärung, in der er davor warnte, dass die Direktwahl der Richter*innen, das zentrale Element der von der Regierung geförderten Reform, eine Gefahr für die Demokratie darstelle. Die sich daraus ergebende Debatte würde eine turbulente Periode auslösen, die die wirtschaftliche Integration in Nordamerika beeinträchtigen könnte.

Der kanadische Botschafter in Mexiko, Graeme C. Clark, erklärte seinerseits, dass kanadische Investoren ihre Besorgnis über die Justizreform zum Ausdruck gebracht hätten, insbesondere darüber, dass sie das Vertrauensverhältnis zwischen Investoren und der mexikanischen Regierung beeinträchtigen könnte.

Die Äußerungen der beiden Diplomaten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem internationale Rating-Agenturen und Banken vor den Risiken und möglichen Auswirkungen einer möglichen Verabschiedung der Justizreform auf die Wirtschaft warnen.

Die geplante Justizreform

Der Plan von Präsident AMLO und seiner Partei, der Nationalen Regenerationsbewegung (Morena), das Justizsystem zu reformieren, erhielt am Montag einen wichtigen Impuls, als die Verfassungskommission der Abgeordnetenkammer dem Vorschlag zur Umsetzung zustimmte.

Die Initiative zur Reform sieht vor, dass alle Bundesrichter*innen, einschließlich der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, durch eine Volksabstimmung gewählt werden. Das hat eine Kontroverse mit der Opposition ausgelöst, die davor warnt, dass das die Demokratie gefährden könnte. Obwohl die Kommission den Gesetzesentwurf in zukünftigen Abstimmungen ändern könnte, hat die Hauptreform, die die Wahl der Richter*innen vorsieht, gute Chancen, in der Gesetzgebung zu bleiben, berichtet France 24.

Die vorgeschlagene Reform des mexikanischen Justizsystems hat ihre erste Prüfung mit 22 Stimmen von Morena und ihren Verbündeten, der “Partidos del Trabajo” (PT) und der Partei “Verde Ecologista” (PVEM), gegen 17 Stimmen der Opposition bestanden.

Der Beschluss, der 100 von Morena vorgeschlagene Änderungen enthält, sieht zwei Wahlen zur Erneuerung des Justizsystems vor, wobei die erste außerordentliche Einberufung für Juni 2025 vorgesehen ist.

Die Regierungspartei will im September im Plenum über die Reform abstimmen, wenn sie nach dem Amtsantritt der bei den letzten Wahlen gewählten Abgeordneten über die für eine Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit im Kongress verfügt.

Trotz der bevorstehenden Verabschiedung der von AMLO vorgeschlagenen Justizreform haben Vertreter*innen der Opposition ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht, da sie um die Unabhängigkeit der Justiz fürchten.

