Gewerkschaft einigt sich mit Regierung, Proteste gehen weiter

(La Paz, 12. Januar 2026, anred).- Trotz der Einigung zwischen der Regierung und dem bolivianischen Gewerkschaftsdachverband COB (Central Obrera Boliviana) dauern die sozialen Unruhen in verschiedenen Teilen des Landes an. Indigene Gemeinschaften, darunter die Ponchos Rojos, lehnten zusammen mit anderen protestierenden Gruppen die Vereinbarung ab. Denn ihrer Meinung nach legitimiert sie die beschlossenen wirtschaftlichen Maßnahmen und das Subventionssystem, da nur eine teilweise Änderung des Dekrets 5503 vereinbart wurde, während die übrigen Dekrete weiterhin in Kraft bleiben.

Die Gemeinschaften kritisierten, dass sie die Hauptakteure der insgesamt 87 Straßenblockaden im ganzen Land waren. Diese hätten zum Ziel gehabt, die vollständige Aufhebung der Dekrete 5503, 5515 und 5509 zu erreichen. Nun brachten sie ihre Empörung gegenüber der Führung der COB zum Ausdruck, weil diese eine Vereinbarung geschlossen hat, die den gemeinsamen Forderungen nicht gerecht werde. Die Gemeinschaften kündigten an, ihre Proteste fortzusetzen, bis zumindest die vollständige Aufhebung des Dekrets 5503 beschlossen wird.

Indigene Gemeinschaften üben scharfe Kritik

Darüber hinaus drohten sie, den sofortigen Rücktritt der Regierung von Rodrigo Paz zu fordern, sollten keine Fortschritte bei der vollständigen Aufhebung der drei Dekrete erzielt werden. Ihm werfen sie vor, im Interesse ausländischer Unternehmen zu regieren, die Notlage der Bevölkerung zu verschärfen und gegen die Verfassung, internationale Abkommen und die Menschenrechte zu verstoßen.

In dieser hoch angespannten Situation wurde in der Nacht auf Montag, den 12. Januar eine brutale Polizeiaktion gegen Mitglieder der Ponchos Rojos gemeldet, die die Brücke Río Seco in der Gegend von El Alto, La Paz, blockiert hatten. Die indigenen Gemeinschaften wiederholten, dass sie keine Teilverhandlungen oder Einzelverordnungen akzeptieren: Entweder würden alle drei Verordnungen aufgehoben oder sie würden den Sturz der Regierung fordern. Auch andere Gruppierungen, die sich den Protesten am Wochenende angeschlossen hatten, bleiben in Alarmbereitschaft und schließen eine Verschärfung der Maßnahmen nicht aus.

Gewerkschaft einigt sich mit Regierung, Proteste gehen weiter von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.