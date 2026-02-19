Der achte Präsident in zehn Jahren

(Berlin, 19. Februar 2026, poonal).- Am 18. Februar hat der peruanische Kongress José María Balcázar zum neuen Interimspräsidenten Perus gewählt. Balcázar setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Kontrahentin María del Carmen Alva von der rechten Partei Acción Popular durch.

Die Wahl war notwendig geworden, nachdem der Kongress am Vortag den umstrittenen Interimspräsidenten José Jerí nach nur rund vier Monaten seines Amtes entbunden hatte. Grund waren mehrere Skandale in seiner kurzen Amtszeit; so hatte sich der konservative Jerí mehrere Male heimlich mit einem chinesischen Geschäftsmann getroffen und soll Frauen aus seinem Umfeld angestellt haben.

Jerí war erst im Oktober in das Präsidentenamt berufen worden, nachdem der Kongress seine Vorgängerin, die ebenfalls umstrittene Dina Boluarte, wegen „dauerhafter moralischer Unfähigkeit“ abgesetzt hatte.

Wer ist José María Balcázar?

Da am 12. April in Peru gewählt wird, dauert die Amtszeit von José María Balcázar nur bis zum 28. Juli. Der bereits 83-jährige Jurist sitzt seit 2021 für die Region Lambayeque im Kongress, für die ehemals eher linke Partei Perú Libre, innerhalb derer er allerdings zum rechten Flügel zählt.

Gegen ihn wurde wegen Veruntreuung von Geldern der Anwaltskammer von Lambayeque ermittelt, deren Dekan er kurzzeitig war. Außerdem wird ihm eine Nähe zum Gründer seiner Partei Perú Libre, Vladimir Cerrón, nachgesagt, der wegen Korruption verurteilt wurde und sich auf der Flucht befindet.

Besonders umstritten sind allerdings seine Aussagen zum Gesetz gegen Kinderehe, das er ablehnte: „Solange es keine Gewalt gibt, tragen frühzeitige sexuelle Beziehungen zur psychologischen Zukunft einer Frau bei“, soll er im Juni 2023 gesagt haben. „Alle haben Beziehungen“, wurde er im November 2023 zitiert; „Lehrer mit Schülerinnen, Lehrerinnen mit Schülern, auch Schülerinnen und Schüler untereinander.“

Balcázar sieht es als Ziel seiner kurzen Amtszeit an, friedliche und transparente Wahlen zu gewährleisten. Wirtschaftlich versprach er Kontinuität.

