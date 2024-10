Eltern der 43 protestieren vor dem Senat gegen die Militärmacht

(Mexiko-Stadt, 24. September 2024, Desinformémonos).- Die Väter und Mütter der 43 Normalistas aus Ayotzinapa stehen vor dem Senat der Republik, um gegen „die Macht des Militärs“ zu protestieren. Es gäbe genug Informationen über Menschenrechtsverletzungen, die von den Streitkräften begangen wurden, einschließlich ihrer Beteiligung am Verschwinden der Studenten am 26. September 2014 in Iguala, Guerrero.

„Diese Regierung, López Obrador, hat versprochen, den Aufenthaltsort unserer Kinder zu finden“, aber “wir haben nicht erfahren, wo sie sind. Deshalb sage ich, dass er ist wie Enrique Peña Nieto [mexikanischer Präsident von 2012-2018]“, sagte Bernabé Abraján Gaspar bei der Demonstration im Rahmen des Tages des Kampfes anlässlich des zehnjährigen Verschwindens der Normalistas. Er ist Vater des Studenten Adán Abraján. „Es ist so, als müssten wir nochmal von vorne anfangen“, beklagte der Familienvater vor den Student*innen der pädagogischen Hochschulen des Landes.

Während der Veranstaltung erklärte der Anwalt und Sprecher der Angehörigen, Vidulfo Rosales, dass der Protest vor dem Senat die Macht anprangert, die den Streitkräften durch Gesetze verliehen wurde. Dies geschah insbesondere durch die letzte Verfassungsreform, die die Nationalgarde (GN) dem Sekretariat für Nationale Verteidigung (Sedena) unterstellt.

Er erinnerte daran, dass die Ermittlungen im Fall Ayotzinapa gestoppt wurden, als auf „die Verantwortung der mexikanischen Armee“ beim Verschwinden der Studierenden hingewiesen wurde. Die vollständigen Informationen, die „helfen würden, zu enträtseln, was mit den Normalistas passiert ist, die zum 27. Infanteriebataillon gebracht wurden“, wurden nicht übergeben.

Im Gegenteil, die Bundesregierung, so Rosales, „bestand darauf, ein Narrativ zu konstruieren, dass es die DEA, ausländische Regierungen und Menschenrechtsorganisationen waren, die die Ermittlungen behinderten“.

„Wer auch immer regiert, wir werden weiterhin die Übergabe unserer Kameraden am Leben, die Bestrafung der Verantwortlichen und den Verbleib unserer 43 fordern“, sagte Rosales auf der Veranstaltung.

An der Demonstration nahmen auch Mitglieder der Föderation der sozialistischen Bauernstudierenden Mexikos (FECSM) und Studierende der Regelschule von Ayotzinapa teil, die die Verantwortung der „Regierung, der Armee und der Polizei“ sowie die Vertuschung von Informationen anprangern.

Der Protest am letzten Dienstag fand nur kurze Zeit nach dem Protest am 23. September vor dem Innenministerium statt, wo sich die Eltern bei Präsident Andrés Manuel López Obrador, nur sechs Tage vor dem Ende seiner sechsjährigen Amtszeit, beschwerten, dass er „seine Versprechen nicht erfüllt, nichts getan“ habe und „derselbe“ sei wie seine Vorgänger.

Eltern der 43 protestieren vor dem Senat gegen die Militärmacht von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.