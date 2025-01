Bei unserem Hafenausflug besuchten wir auch Miniatur Wunderland in der alten Speicherstadt: Die Projektidee stammt von den Zwillingsbrüdern Gerrit und Frederic Braun, die als Discobetreiber keine Lust mehr auf Nachtleben hatten und vor 23 Jahren bei einem Schaufensterbummel auf die Idee stießen, Modelleisenbahnen zu bauen. Aber nicht nur Eisenbahnen sondern auch niederländische Tulpenfelder, Reisterrassen in Asien, ägyptische Pyramiden, der Karneval von Río de Janeiro und Landschaften in Patagonien wurden nachgebaut.

Vom Hamburger Hafen nach Río de Janeiro von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.