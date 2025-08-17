Radio Lora: Lateinamerika in Münchens freiem Radio

Radio Lora sendet seit über 30 Jahren in München – als freies Radio kritisch, vielfältig und nicht-kommerziell. Als emanzipatorisches Medium bringt Lora neben kritischer lokaler bis internationaler Politikberichterstattung auch migrantische Perspektiven und Stimmen aus Lateinamerika ins Programm: von feministischem Aktivismus über indigene Sprachen bis hin zu brasilianischer Musik.

