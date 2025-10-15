Amazônia Vox, gegründet von Daniel Nardim in Belém (Pará), stärkt amazonische Selbstrepräsentation durch dekolonialen, lösungsorientierten Journalismus. Die Plattform vernetzt Journalist:innen mit über 1.200 Mitgliedern der indigenen Gemeinschaften, der Quilombola-Gemeinschaften und anderen Forscher*innen und bietet kostenfreie Kurse zu Klimajournalismus, Desinformation und Medienbildung. Gemeinsam mit Schulen fördert sie kritisches Denken und Selbstbewusstsein. Amazônia Vox steht für Kommunikation in, aus und für den Amazonas, die Vielfalt, Wissen und Würde lokaler Gemeinschaften sichtbar macht.

Reinhörer: Amazônia Vox von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.