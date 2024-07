Hallo und willkommen zum onda-info 594.In dieser Ausgabe habe wir drei längere Beiträge für Euch.

Von einem unerwarteten Durchbruch in Sachen Gedenkstätte in der ehemaligen Colonia Dignidad berichtet Ute Löhning: Teile der ehemaligen deutschen Sektensiedlung sollen enteignet werden, um dort einen Gedenkort zu errichten. Die deutsche Regierung unterstützt das Vorhaben. Nun geht es um die konkrete Umsetzung.

Seit 2005 können sich in Venezuela Haushalte zu Kommunalen Räten zusammenschließen und basisdemokratisch über die Belange in der Nachbarschaft entscheiden. Ab 2009 propagierte der damalige Präsident Hugo Chávez so genannte Comunas als Zusammenschluss mehrerer Räte. Tobias Lambert stellt Euch eine der erfolgreichsten ländlichen Comunas, El Maizal, vor. Jenseits der tiefgreifenden Krise, die Venezuela seit Chávez‘ Tod 2013 durchlebt, geht die Kommune ihren eigenen Weg. Mit der aktuellen Regierung unter Nicolás Maduro bleibt sie trotz einiger Differenzen verbunden und unterstützt ihn bei der Präsidentschaftswahl am 28. Juli.

In unserem letzten Beitrag stellen Euch Miriam Flores und ich Initiativen vor, die sich für die Rettung und Renaturierung des Río Atoyac einsetzen. Mit ihren Anstrengungen wollen sie nicht nur die Wasserversorgung in der Hauptstadt des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca sicher stellen, sondern auch das Klima in der seit Monaten unter einer extremen Hitzewelle leidenden Stadt verbessern.

Doch zuvor noch eine Nota von Markus zur Verurteilung von Chiquita im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Euch Knut im Namen der ondistas.

onda-info 594 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.