Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Costa Rica hat einen politischen Skandal. Die Regierung soll Trolls bezahlt haben, die in sozialen Netzwerken die öffentliche Meinung beeinflussen und gegen Kritiker*innen Stimmung machen. Die Regierung von Präsident Rodrigo Chaves fährt einen aggressiv populistischen Kurs und greift, statt sich zu entschuldigen, Journalist*innen als Sicarios an, so werden in Lateinamerika Auftragskiller genannt.

Mit Regierungs-Trolls gegen Kritiker*innen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.