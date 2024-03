Madonna kündigt kostenloses Mega-Konzert an der Copacabana an

(Rio de Janeiro, 26. März 2024, La Jornada).- Wie die Künstlerin selbst und die Organisatoren am Montag, 25. März 2024, bekanntgaben, wird Madonna am 04. Mai 2024 zum Abschluss ihrer „Celebration Tour“ ein kostenloses Mega-Konzert am Strand der „Copacabana“ geben – dem berühmten Stadtteil von Rio de Janeiro.

Es werde ihr bisher “größtes“ Konzert sein – „ein unvergessliches Konzert vor einer der schönsten Kulissen der Welt“, hieß es in einer Erklärung auf der Webseite der US-amerikanischen Künstlerin.

Die 65-jährige Sängerin von “Material Girl“ und „Crazy For You“ und Gewinnerin von sieben Grammys kehrt damit nach Brasilien zurück, wo sie letztmalig im Jahr 2012 aufgetreten war.

Die Mega-Show wird auch ihre einzige Station in Südamerika im Rahmen dieser Tournee sein, mit der Madonna ihre seit 40 Jahren andauernde Karriere feiert und die sie in mehr als ein Dutzend Länder geführt hat. Es handelt sich zudem um die einzige kostenlose Show der „Celebration Tour“ – „als Dankeschön“ an ihre brasilianischen Fans, so die Ankündigung.

In einer Pressekonferenz erklärten die Organisatoren, dass die Logistik der Show ähnlich der der „Réveillon“ sei, der Silvesterparty, mit der die Bewohner Rio de Janeiros das Jahr an den Stränden der Stadt verabschieden. Diese Party zieht jedes Jahr mindestens eine Million Menschen an.

Im Jahr 2006 kamen bei einem Auftritt der Rolling Stones an der Copacabana nach damaligen Schätzungen zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen zusammen.

Die “Celebration Tour” ist momentan in Nordamerika unterwegs. Der Veranstaltungskalender im April 2024 sieht drei Auftritte in Miami und fünf im Palacio de los Deportes in Mexiko-Stadt vor – der einzigen Station in Lateinamerika vor Rio.

