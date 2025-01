Das Chilehaus und mein Großvater

Am 7. Mai 1935 betrat mein Großvater Christian Riedel das Chilehaus in Hamburg. Dort übergab er Ricardo Sloman 124 Reichsmark in bar, etwa 600 Euro. Empfänger Ricardo Sloman war Vorstandsmitglied der dort ansässigen Finanzbank AG Hamburg, sowie Sohn und Erbe von Henry B. Sloman, dem reichsten Mann Hamburgs und Erbauer des Chilehauses. Der damals 37-jährige Christian Riedel hatte einen Plan: Er wollte ein noch zu erschließendes Landgut in Brasilien kaufen und dorthin auswandern. Warum, ist nicht bekannt; in Opposition zum Nazi-Regime stand er jedenfalls nicht…

