Grenzschließung und Austritt aus dem Pariser Abkommen

(Washington, 21. Januar 2025, El Salto).- Mit einer Reihe von Durchführungsverordnungen erklärt Donald Trump den „nationalen Notstand“ an der Südgrenze, begnadigt 1.600 Personen, die wegen des Angriffs auf das Kapitol verurteilt wurden, und zieht die Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation zurück.

Der „gesunde Menschenverstand“ übernimmt das Ruder

Die ersten Stunden seiner Amtsübernahme enttäuschten all jene nicht, die auf politisches Spektakel und drastische Maßnahmen aus waren. Donald Trump wollte nicht warten, bis er im Weißen Haus angekommen war. Er ließ einen Schreibtisch auf der Bühne der Washingtoner Mehrzweckhalle Capitol One Arena aufstellen und unterzeichnete von dort aus seine ersten acht Durchführungsverordnungen sowie die Aufhebung von 78 Anordnungen von Präsident Joe Biden. „Sie werden eine Menge Spaß beim Fernsehen haben“, erklärte der neue US-Präsident. „Heute werde ich eine Reihe historischer Durchführungsverordnungen unterzeichnen. Mit diesen Maßnahmen werden wir die vollständige Wiederherstellung Amerikas und die Revolution des gesunden Menschenverstands einleiten. Es dreht sich alles um den gesunden Menschenverstand“, sagte der neue US-Präsident.

Militär an der Grenze, Behördenkontakt für Einreisewillige deaktiviert

Als eine der ersten Entscheidungen hat Trump den „nationalen Notstand“ ausgerufen, Truppen entsandt und die Grenze zu Mexiko geschlossen sowie die Anwendung CBP One deaktiviert, mit der die Ankunft von Einwanderer*innen und die Bearbeitung von Asylanträgen abgewickelt wird. An der mexikanischen Grenze zu den Vereinigten Staaten ist die Bearbeitung von Visa nicht mehr möglich, und alle bisherigen Termine wurden abgesagt. Mit diesem Erlass sind die Funktionen dieser Anwendung, die es „Ausländern ohne Papiere“ ermöglichte, im Voraus Informationen einzureichen und Termine an acht Grenzübergängen an der Südwestgrenze zu vereinbaren, „nicht mehr verfügbar“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Zoll- und Grenzschutzes. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte dazu: „Wir müssen den Leuten vermitteln, dass sie nicht allein sind, und wir müssen ruhig bleiben. Wir brauchen nicht den Kopf einzuziehen, (wir sind) ein ehrliches und unterstützendes Volk.“

Ausstieg aus Pariser Abkommen und WHO

Eine weitere der wichtigsten Entscheidungen der ersten Stunden von Donald Trump im Weißen Haus ist sein Ausstieg aus dem Pariser Abkommen, dem ehrgeizigsten internationalen Vertrag, der das Tempo der Emissionsreduzierung vorgibt, um einen Klimakollaps zu vermeiden. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump dies tut. Am 4. November 2020 sind die USA bereits aus dem Vertrag ausgestiegen, aber Trumps Niederlage gegen Biden hatte dem Multilateralismus im Kampf gegen den Klimawandel vier weitere Jahre beschert. Außerdem unterzeichnete Trump den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, den er bereits in den letzten Tagen seiner ersten Amtszeit ins Auge gefasst hatte, der aber nicht mehr vollzogen wurde. Die Kritik an dieser multilateralen Organisation wegen ihres Umgangs mit der Covid-19-Pandemie und ein Beitrag, den Trump im Vergleich zu China als unverhältnismäßig hoch ansieht, sind die beiden Gründe für diese Entscheidung.

Umweltbelastende Fahrzeuge ja, non-binäre Identität nein



Eine der vom Präsidenten unterzeichneten Exekutivanordnungen sah einen Einstellungsstopp für Regierungspersonal mit Ausnahme des Militärsektors vor; mit einer anderen verfügte er das Ende der Telearbeit für Beamte; mit einer weiteren begnadigte er 1 600 Personen, die wegen des Angriffs auf das Kapitol verurteilt worden waren; mit einer weiteren den „Schutz der Frauen vor der Transgender-Ideologie“. Zusätzlich zum Einwanderungsnotstand hat Trump einen „Energie“-Notstand verkündet, der die Aufhebung von Vorschriften vorsieht, die die Erkundung und Ausbeutung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien einschränken, sowie Beschränkungen für die Nutzung umweltschädlicher Fahrzeuge. „Sie werden das Auto Ihrer Wahl kaufen können“, erklärte er.

Grenzschließung und Austritt aus dem Pariser Abkommen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.