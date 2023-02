Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Wegen Pandemie und Wirtschaftskrise verlassen mehr Ecuadorianer*innen das Land

Hugo Chaumana ist 24 Jahre alt und lebt in der Gemeinde Quisapincha in den zentralen Anden Ecuadors. Dass Leute aus Quisapincha in die USA migrieren, ist nicht neu. Im Gegenteil, die meisten Menschen in den ecuadorianischen Anden haben mindestens einen Familienangehörigen oder eine Freundin in den USA.

Hier kommt in Kürze der poonal- Artikel. Eine Version auf Spanisch findet ihr hier.

Exodus ums Überleben von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.