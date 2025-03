Fenja Schauwacker war für ein Jahr in Otavalo, Ecuador. Sie wohnte in einer Gastfamilie. Im Video spricht sie mit ihrer Gastmutter und Freundin Marisol Galindo. Es geht um Themen wie die Ehe, ihre Kinder, die Freiheiten als Frau so wie Gleichberechtigung.

# Ausgeflogen: Fenja spricht mit ihrer Gastmutter Marisol von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.