Privatwirtschaft zeigt Interesse an repatriierten Migrant*innen

(Mexiko-Stadt, 11. Februar 2025, La Jornada).- Die neue Abschiebepolitik der USA hat die Pläne von Tausenden von Menschen durchkreuzt. Der Koordinationsrat der Unternehmen (CCE) bemüht sich aktiv darum, die Ausgewiesenen in Arbeitsplätzen unterzubringen. Die von der Privatwirtschaft angebotenen Stellen für Migrant*innen, die aus den Vereinigten Staaten repatriiert werden, werden bereits besetzt, so CCE-Präsident Francisco Cervantes Díaz.

Jobs in Fabriken und Pflege

Die Wirtschaftsorganisation sprach von 38.000 Arbeitsplätzen in 87 Unternehmen, die sich an dem Programm zur Unterstützung von Migrant*innen beteiligen. Nach Möglichkeit sollten die Arbeitsplätze sich in ihrem Heimatstaat befinden, so dass die Repatriierten in der Nähe ihrer Familien sein könnten, und ihrer Tätigkeit in den Vereinigten Staaten entsprechen. „Ja, natürlich werden sie genommen“, wird Cervantes Diaz zitiert. wie viele Migrant*innen bereits vermittelt wurden, sagte er jedoch nicht. Das Angebot an freien Stellen werde auf den Websites der Bundesregierung veröffentlicht, aber auch aus der Privatwirtschaft kämen zahlreiche Angebote. „Es gibt eine staatliche und eine private Website, auf denen man sich registrieren lassen kann, und wir sorgen auch dafür, dass sie Arbeitgeber in ihren Herkunftsorten finden“, so Cervantes Díaz. Die Rückkehrer*innen würden m Flughafen AIFA empfangen und in Lastwagen zu ihren Herkunftsorten transportiert. Die Kosten des Transports werde zwischen der Bundesregierung und dem Privatsektor aufgeteilt, das gleiche gelte für die Infrastruktur, die den mexikanischen Migrant*innen die Wiedereingliederung der in die mexikanische Wirtschaft erleichtern soll. Freie Stellen gebe es vor allem in der Verarbeitungsindustrie, aber auch in anderen Bereichen wie der Krankenpflege, wo ein ständiger Personalmangel herrsche.

