Film: Ein Traum von Revolution am 23.04. + 27.04. in Berlin

Ein Traum von Revolution

Dokumentarfilm mit anschließendem Gespräch

Ort: fsk Kino am Oranienplatz

Segitzdamm 2

Filmdaten: D 2024; Buch und Regie: Petra Hoffmann; 95 min. OV mit

Untertiteln

Vor 45 Jahren, mit dem Sieg der Revolution in Nicaragua, beginnt eine

Ära der Hoffnung. Eine junge Generation übernimmt die Regierung mit dem

ehrgeizigen Ziel, eine gerechtere und sozialere Gesellschaft aufzubauen.

Allein aus Westdeutschland reisen in den 80er Jahren 15.000

Brigadist:innen zum Wiederaufbau des ausgebluteten Landes nach

Nicaragua: Liberale, Grüne, Gewerkschafter:innen, Sozialdemokrat:innen,

Linke und Kirchenvertreter ernten Kaffee und Baumwolle, bauen Schulen,

Kindergärten und Krankenstationen. Keine Bewegung hat so viele Menschen

mobilisiert. Auch die Regisseurin Petra Hoffmann ist mit dabei. 45 Jahre

nach dem Sieg der Revolution fragt sie nach, was aus den Wünschen und

Träumen der Revolutionär:innen und ihrer Unterstützer:innen geworden ist.

Der Dokumentarfilm zeichnet über 40 Jahre Nicaragua-Solidarität nach.

Dabei wird auch eine lebendige Exilgemeinde ehemaliger und neuer

Aktivist:innen aus dem heutigen Widerstand gegen den einstigen

Revolutionshelden und längt diktatorisch agierenden Präsidenten Ortega

vorgestellt, die die Hoffnung auf Demokratie und soziale Gerechtigkeit

nicht aufgibt.

*Termine: *

*Dienstag, 23.04. ab 17:30 Uhr +++ Berlin-Premiere +++*

Anschließend Gespräch mit:

*Wendy Flores Acevedo,* Koordinatorin des Colectivo de Derechos Humanos

Nicaragua Nunca Más. Sie setzt sich aus dem Exil in Costa Rica für die

Rechte von Opfern der nicaraguanischen Diktatur ein, macht auf

Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua aufmerksam und ist zum

Bezugspunkt für die nicaraguanische Exilgemeinde und die internationale

Gemeinschaft geworden.

*Barbara Lucas,* Informationsbüro Nicaragua und eine der Begleiter:innen

der Regisseurin Petra Hoffmann beim Filmdreh in Costa Rica im letzten Jahr.

Das Gespräch findet auf Spanisch statt. Es wird eine

Simultanverdolmetschung nach Deutsch angeboten.

*Samstag, 27.04. ab 14:30 Uhr*

Anschließend Gespräch mit *Erika Harzer*, Mitarbeitende am Film

(Recherche, Beratung, Regie) und ehemalige Brigadistin in Nicaragua und

*Sean Steinbach* (ehemaliger Brigadist).