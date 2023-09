100 JAHRE ANDERES RADIO | Sondersendungen und Veranstaltungen | Freundeskreis Freier Radios

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Am 29. Oktober 2023 wird das Radio in Deutschland 100 Jahre alt. Die Angst, die bis dato unbekannte technische Reichweite des Radios könne staats­feindliche oder gar revolutionäre Pro­zesse unterstützen, war in Deutschland von Beginn an besonders ausgeprägt. Das Selbstverständnis andererseits, den Rundfunk für die eigenen partei­politischen Ziele zu nutzen, prägte die Rundfunkpolitik bis weit in die BRD hinein und blitzt auch in den heutigen medienpolitischen Debatten immer wieder auf. Und die in den 1980ern durchgesetzte Privatisierung des Rund­funksystems öffnete kommerziellem Privatfernsehen und Formatradio Tür und Tor.

Doch gleichzeitig war und ist Radio immer auch ein Mittel zur Artikulation von emanzipatorischem Dissens. Die Forderungen nach Arbeiterradios in den 1920ern und die ab Ende der 1970er entstandenen Freien Radios sind Aus­druck davon. Sie verband das Anliegen, marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen einen größeren Zugang zu öffentlichen Debatten zu ermöglichen, sie nicht nur zu hören, sondern selbst sprechen zu lassen. 100 Jahre Radio sind deshalb auch 100 Jahre andere Radiopraktiken.

Auf der Seite www.anderesradio.de werden Menschen verschiedener Generationen Freier Radios und am Medium Radio wie am Thema Öffentlichkeit Interessierte eingeladen, mit­einander in Austausch zu treten. In offener Atmosphäre wollen wir mit Zeitzeug:innen, Medientheoretiker:innen und Medien­praktiker:innen diskutieren. Zu hören gibt es zwischendrin O-Töne aus 100 Jahren anderer Radiopraxis, die ihr ebenfalls auf der Internetseite www.anderesradio.de findet.

Am 28.und 29. Oktober gibt es ein Sonderprogramm aller freier Radios.

Von August bis September gibt es Veranstaltungen in verschiedenen Städten Deutschlands, zum Beispiel:

Berlin, Aquarium:

Frequenzbesitzer und Frequenzbesetzungen in (West-)Berlin und der BRD

Mi. 11. Oktober 2023 | 19 Uhr | Skalitzer Str. 6

In Kooperation mit dem Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung

„Über wenig bekannte linke Radiopraktiken diskutieren wir mit Protagonist:innen (West-)Berliner Piratensender – u. a. Radio Kebab (1981) und Radio Gaga (1985) -, Beteiligten von Radio 100 (1987-1991) sowie dem Kommunikationswissenschaftler Jan Bönkost.“

Kontakt zur Organisation der Sendungen und Veranstaltungen unter: freundeskreis@anderesradio.de