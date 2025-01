Stark erhöhtes Müllaufkommen zum Jahresende

(Guatemala-Stadt, 25. Dezember 2024, Prensa Latina).- Die private und unabhängige Non-Profit-Organisation „Fundación Crecer“ warnt vor steigenden Müllbergen. Am 25. Dezember prognostizierte die „Stiftung Wachsen“ einen Anstieg der Abfallmenge an Weihnachten und Silvester um 30 Prozent. Die Organisation setzt sich für die Förderung einer ökologischen Lebensweise in Guatemala ein.

„Seien wir ein Teil der Lösung“

In der Zeit zwischen den Jahren würden Tonnen von Abfall auf Deponien landen oder Flüsse und Seen verschmutzen und so das Leben in unserer Natur beeinträchtigen, so die Organisation. Sie rief gleichzeitig dazu auf, auch mit den Verpackungsmaterialien für Geschenke verantwortungsvoll umzugehen. „Machen wir mit verantwortungsvollen Materialien den Unterschied und seien wir so ein Teil der Lösung für das Problem der Umweltverschmutzung“, so der Appell der Organisation. Sie erinnerte daran, dass der beste Abfall der sei, der gar nicht erst anfallen würde. Nach Angaben der Organisation, die sich für die Bildung im Bereich Umweltschutz einsetzt, endeten jedes Jahr Plastikverpackungen, nicht wiederverwertbare Bänder und Glanzpapier auf der Mülldeponie. Sie bat darum, das Papier von Zeitungen oder Zeitschriften zum Verpacken zu verwenden. So „wirst du etwas wiederverwenden, was andere als Müll ansehen“, legte sie dar. Desto weniger Papier, desto weniger Abfall, so der Rat der Organisation. Außerdem rief sie dazu auf, natürlichen Schmuck wie Zweige, Tannenzapfen oder getrocknete Blumen zu verwenden, um dem Geschenk eine individuelle Note zu verleihen. Dieser sei frei von Chemie und Plastik und habe so keine negativen Auswirkungen, wenn dieser in die Natur zurückkehre. „Schenke bewusst, mit Produkten, die wiederverwertbar und recycelbar sind. Tragen wir einen kleinen Teil dazu bei, die Auswirkungen von Weihnachtsabfällen zu verringern“, so das Fazit der Organisation.

Höchstes Müllaufkommen in Mittelamerika

Flüsse, Seen und Strände würden mit Müll überfüllt und erreichten so aufgrund der mangelhaften Recyclingkultur teilweise auch benachbarte Gebiete, so Expert*innen. Außerdem verfüge man nicht überall in Guatemala über eine Müllabfuhr, erklärten sie. Hinzu käme die mangelhafte Abfallentsorgung in den meisten Gemeinden. Offizielle Daten zeigen, dass Guatemala jährlich etwa drei Millionen Tonnen Abfall erzeugt, das sind fast 8.000 Tonnen pro Tag. Damit ist Guatemala das Land mit der größten Umweltverschmutzung in Mittelamerika.

Stark erhöhtes Müllaufkommen zum Jahresende von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.