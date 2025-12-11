Lateinamerikas erstes Hochsicherheitslabor geht in Betrieb

(Buenos Aires, 02. Dezember 2025, pressenza).- Lateinamerika hat einen wichtigen wissenschaftlichen Meilenstein erreicht: Argentinien hat das erste biologische Hochsicherheitslabor der Region eingeweiht. In dieser Einrichtung können extrem gefährliche Viren wie Ebola oder Marburg ohne Risiko für die Bevölkerung untersucht werden. Damit wird die Erforschung neuer Krankheiten, die Entwicklung von Impfstoffen und die Ausbildung von Fachleuten entscheidend vorangebracht. Gleichzeitig wirft das Projekt Fragen zu Transparenz, Sicherheitsprotokollen und der Rolle der USA auf – ähnlich wie bei NAMRU South in Peru. Die Region tritt damit in eine neue Phase ein: besser vorbereitet, aber gefordert, den Umgang mit dieser sensiblen Technologie genau zu verfolgen.

Was bedeutet S4 – und warum ist es wichtig?

S4 steht für die höchste biologische Sicherheitsstufe (international: BSL-4 – Biosafety Level 4). In solchen Laboren können tödliche Viren sicher erforscht werden. Sie verfügen über umfassende Schutzmaßnahmen wie Druckanzüge, Luftfiltersysteme, Chemieduschen und streng geregelte Zugänge.

Das 2025 eröffnete Labor am ANLIS-Malbrán-Institut ist das erste BSL-4-Labor Lateinamerikas und markiert einen historischen Schritt für die Region.

Regionale Bedeutung des S4-Labors

ANLIS Malbrán, Argentiniens nationales Gesundheitsinstitut, forscht seit über hundert Jahren zu Krankheiten, entwickelt Impfstoffe und koordiniert wissenschaftliche Projekte. Mit dem neuen Labor kann es nun hochgefährliche Erreger untersuchen und Personal aus ganz Lateinamerika ausbilden. Das stärkt Malbráns Rolle als regionales Kompetenzzentrum.

Die argentinischen Teams wurden mit Unterstützung des US-Außenministeriums und von Health Security Partners geschult – ein Hinweis auf die wiederkehrende US-Beteiligung an Biosicherheitsinitiativen.

NAMRU South, eine Forschungseinheit der US-Marine mit Standorten in Lima (S3) und Iquitos (S2), untersucht seit 1983 Tropenkrankheiten wie Dengue, Malaria oder Gelbfieber und unterstützt die öffentliche Gesundheit in Peru. Auch hier spielen die USA eine zentrale Rolle bei Schulungen und Protokollen.

Das neue Labor dient nicht nur Argentinien, sondern soll Forscher*innen aus der gesamten Region ausbilden und die eigenständige Bekämpfung gefährlicher Viren stärken. Trotz sichtbarer US-Kooperation gibt es keine Hinweise auf geheime Experimente oder direkten Probenaustausch mit NAMRU South; die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Schulungen und Beratung zur Biosicherheit.

Vorteile und Herausforderungen

Die Eröffnung des S4-Labors bei Malbrán hat viele Vorteile:

Erforschung gefährlicher Viren direkt in der Region

Entwicklung von Impfstoffen und antiviralen Mitteln

Ausbildung von Spezialist*innen aus Lateinamerika

Weniger Abhängigkeit von ausländischen Laboren

Stärkung regionaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit

Es gibt jedoch auch Herausforderungen:

Restrisiko trotz hoher Sicherheitsstandards

Bedarf an Transparenz und kontinuierlicher Kontrolle

Risiko von Misstrauen bei unklarer Kommunikation

Das S4-Labor von ANLIS Malbrán ist ein bedeutender Fortschritt für Gesundheit und Wissenschaft in Lateinamerika. Die Beteiligung US-amerikanischer Expert*innen zeigt die internationale Dimension solcher Projekte. Entscheidend bleibt, dass Transparenz und klare Regulierung gewährleistet werden, damit die Forschung der Bevölkerung dient und Vertrauen schafft.

Übersetzung: Christa Röpstorff

Lateinamerikas erstes Hochsicherheitslabor geht in Betrieb von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.