Unglück auf der Straße: Tagelöhnerfamilien tödlich verunglückt

(Mexiko-Stadt, 11. September 2024, DesInformémonos).- Am 29. August um 22.00 Uhr kamen zwei Personen und eine schwangere Frau aus Zacatecas sowie Maricela und der 7-jährige Alexander aus Montaña de Guerrero bei einem Unfall auf der Bundesstraße 49 an der Abzweigung zur Gemeinde Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, ums Leben.

Sanitäter*innen und Mitarbeiter*innen des Zivilschutzes aus den Gemeinden Río Grande und Fresnillo sowie Angehörige der mexikanischen Armee eilten zur Unfallstelle, um den verletzten Tagelöhnerfamilien erste Hilfe zu leisten.

Die Tagelöhnerfamilien hatten ihren Arbeitstag bei Los Menonitas in der Gemeinde Río Grande beendet. Sie waren auf dem Heimweg von der harten Arbeit, als der Busfahrer auf der Straße von Juan Aldama nach Fresnillo, Zacatecas, die Kontrolle über das Lenkrad verlor und sich überschlug. Sie waren auf dem Weg zur Gemeinde Río Florido in Fresnillo, um die Gemüseernte für die nächsten Wochen vorzubereiten.

Die ganze Nacht verbrachten sie unter Schmerzen im Freien, ohne dass sich die Behörden um sie kümmerten. Erst um zwei Uhr morgens am Freitag, dem 30. August, trafen Beamte der Staatsanwaltschaft von Fresnillo ein, um die Leichen der fünf Toten zu bergen, darunter der Fahrer sowie der siebenjährige Alexander und seine Mutter Maricela, die aus der Gemeinde Me‘ phaa Bathaa in Santa María Tonaya stammte, aber in Monte Olivo in der Gemeinde Tlapa in Guerrero lebte.

Die Sanitäter bestätigten den Tod der Tagelöhner*innen, einer schwangeren Frau und eines Minderjährigen. Von den 45 Fahrgäst*innen wurden mindestens 12 Verletzte mit dem Krankenwagen zur Behandlung in das Regionalkrankenhaus von Fresnillo gebracht.

Die Beamten der Nationalgarde gaben an, dass der schlechte Zustand des Busses dazu führte, dass sich ein Hinterreifen löste und der Fahrer die Kontrolle verlor.

Tlachinollan bat das Sekretariat für Migranten und internationale Angelegenheiten des Bundesstaates Guerrero um Hilfe bei der Überführung der beiden Leichen der Familie Me‘ phaa Bathaa. Da das Sekretariat jedoch nicht über ein Notfallprogramm verfügt, übertrug es die Kosten für die Überführung auf das staatliche DIF.

So ist das Leben der Tagelöhnerfamilien in der von Armut geplagten Region Montaña. Die Arbeit auf den Feldern oder Ranches ist notwendig, um den Hunger zu stillen, trotz des Lohns von 30 bis 35 Pesos pro Sack für das Ernten von Chilischoten und Tomatillos.

Die Miete für die Häuser, von denen einige illegal gebaut sind, liegt zwischen 4 und 8.000 Pesos für drei Monate, was der Dauer der Ernte entspricht.

Die Tagelöhner*innen sind für die staatlichen und bundesstaatlichen Behörden unsichtbar. Die Landarbeiter*innen haben keine Rechtsansprüche. Sie haben keine Verträge und befinden sich daher in einem Zustand der Sklaverei ohne Arbeitsplatzsicherheit. Auf den Feldern haben sie keine geeignete Unterkunft, keine Schule, keine Kindertagesstätte und schon gar keine Reiseversicherung. In der Hoffnung auf ein besseres Leben warten sie auf den Straßen und Feldern auf den Tod.

