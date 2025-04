Oppositionspartei gewinnt Wahlen in Trinidad und Tobago

(Port of Spain, 28. April 2025, prensa latina/poonal).- Die oppositionelle Partei UNC hat die Wahlen am 28. April 2025 in Trinidad und Tobago gewonnen. Das berichteten lokale Medien am Abend. Der karibische Inselstaat ist der südlichste der Kleinen Antillen und liegt vor der Küste Venezuelas.

Die Wähler*innen von Trinidad und Tobago haben der bisher regierenden Partei PNC (People’s National Movement) eine Absage erteilt und die Vorsitzende der Partei UNC (United National Congress), Kamla Persad-Bissessar, zur Premierministerin des zwei-Insel-Staates gewählt. Beide Parteien gelten als Mitte-Links-Parteien. Nach Medienberichten hat die UNC 25 der 41 zu wählenden Sitze im Repräsentantenhaus und damit 61 Prozent der Stimmen erhalten. Der ehemalige Premierminister der PNM, Keith Rowley, hat bereits seine Niederlage eingeräumt. Für die 73-jährige Persad-Bissessar ist es ein bemerkenswertes Comeback; sie war bereits von 2010-2015 Premierministerin und bleibt damit die einzige Frau im höchsten Staatsamt des Landes.

Wahlkampf im Zeichen von politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit

Der Wahlkampf stand im Zeichen von politischer Unsicherheit und Sorgen um die Sicherheit und gestiegene Lebenshaltungskosten. Die Umfragen wurden von der Realität noch übertroffen, die UNC landete weit vor ihrer Konkurrenzpartei und kehrt nun nach zehn Jahren wieder an die Macht zurück.

Die siegreiche UNC konnte die Wähler*innenschaft mit einer Social-Media-Kampagne mobilisieren, die sich um das Thema Sicherheit drehte. Mit 624 Morden in 2024 (Gesamtbevölkerung: 1,4 Millionen) gilt Trinidad und Tobago als eines der gewalttätigsten Länder der Region. Ein weiteres Thema, das der UNC in die Hände spielte, war die wirtschaftliche Krise. Laut Umfragen zeigten sich 61 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Regierungsführung der PNM im letzten Jahrzehnt.

