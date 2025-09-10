#Ausgeflogen: Demokratie in Lateinamerika

Herzlich Willkommen zu unserem ICJA- NPLA Radioworkshop während der Vorbereitung auf die Ausreise zum ICJA Freiwillendienst nach Südamerika. Es geht nach Peru, Argentinien, Costa Rica, Bolivien und Mexiko. Wir sind heute auf Burg Ludwigstein in Hessen. Ihr lernt heute von uns, wie ihr von Euren Freiwilligendiensten Berichten könnt, wie ihr an Themen rangehen könnt und natürlich wie ihr ein Interview führt. Unsere Themen heute: Demokratie in Lateinamerika.

In Zusammenarbeit mit ICJA - Freiwilligenaustausch weltweit

ICJA - Freiwilligenaustausch weltweit
Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 #Ausgeflogen: Demokratie in Lateinamerika von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

