Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In dieser Folge Ausgetauscht haben wir uns mit den deutschen Freiwilligen über das Thema „Ungleichheit“ unterhalten. Auf dem ICJA-Vorbereitungsseminar in Lützensömmern ging es darum, wie rassistische, sexistische und klassistische Benachteiligung wirksam wird – Wie reflektieren wir unsere eigene Position in der Gesellschaft und was können wir gegen Ungleichheit tun? Hört mal rein!

#14 Ausgetauscht | Intercambio: Ungleichheit reflektieren und bekämpfen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.