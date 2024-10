Búscame en la tormenta ist ein wöchentliches Radioprogramm mit panafrikanistischer Ausrichtung. Es ist Teil des weltweiten Netzwerks panafrikanistischer Medien. „Búscame en la tormenta“ will das Bewusstsein für die schwarze Geschichte und ihre reiche Kampftradition schärfen. Aus diesem Grund richtet sich das Programm an alle schwarzen spanischsprachigen Menschen, die in der Region, aber auch in der Diaspora, d. h. in der ganzen Welt leben. Das Programm enthält Interviews, Reportagen und Musik über das Schwarze Sein und Fühlen. Unter dem Motto: Black is beautiful Aufgabe des Programms ist es, das schwarze Bewusstsein und den Stolz aller schwarzen Menschen wecken. Beim Radio könnt Ihr hier reinhören.

„Búscame en la tormenta“ auf Radio Leda Caso von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.