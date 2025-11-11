Onda-info 629

Das onda-info beginnt mit Nachrichten, und zwar zum EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien, zur Kanonenbootpolitik der USA und zu rechtem Lobbyismus des US-Ölmultis Exxon.

Danach hört ihr einen spannenden Beitrag zur Anreise zur UN-Klimakonferenz COP30 in Brasilien. Nils Brock ist mit dem Schiff gemeinsam mit Umweltaktivist*innen angereist und hat tiefe Einblicke in die Wünsche und Vorstellungen der Aktivist*innen gewonnen.

Aus unserer beliebten Reihe „Reinhörer“ besuchen wir Radio Mangangá aus Maldonado in Uruguay. Radio Mangangá ist ein sozialer Treffpunkt und ein Ort des Austauschs. Community Radios oder Sender in Gemeinschaftsbesitz sind auch in Uruguay weit verbreitet.

Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom

Nachrichtenpool Lateinamerika

