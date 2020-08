Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe, die gemeinsam mit Freiwilligen der Entsendeorganisation ICJA entstanden ist.

Corona hat die ganze Welt in den letzten Monaten auf den Kopf gestellt. Die Pläne vieler Menschen wurden durchkreuzt und das Leben hat sich radikal verändert. Davon betroffen sind auch junge Menschen, die an internationalen Freiwilligendiensten teilgenommen haben.

In unserem ersten Podcast sprechen wir über persönliche Erfahrungen mit Corona. Mit dabei sind drei deutsche Freiwillige, die ihren Aufenthalt in Lateinamerika abbrechen mussten, sowie zwei junge Frauen aus Kolumbien, die noch immer in Deutschland sind.

Sie mussten ihren Aufenthalt abbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Internationale Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst in Deutschland verbringen sind noch immer hier, weit entfernt von ihren Familien und Freund*innen.

Ausgetauscht – Intercambio: der Podcast vom ICJA und dem NPLA – Folge 1 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.