Helios Gómez zurück in Berlin – Ausstellung 16.06.-29.10.2022

„Días de Ira – Tage des Zorns“ ist nach über 90 Jahren wieder in Berlin zu sehen. Helios Gómez war ein bedeutender Vertreter der künstlerischen Avantgarde Europas im frühen 20. Jahrhundert. In seiner Heimat Spanien politisch verfolgt, ging er 1927 ins Exil und arbeite u.a. in Paris, Moskau und Berlin. In der Ausstellung wird die seltene Berliner Originalausgabe von Días de Ira ebenso zu sehen sein wie die vollständige Serie ¡Viva Octubre! Dessins sur la Révolution Espagnole.

Vernissage:

16.06.2022 um 19:00 Uhr

Stiftung Kai Dikhas

Aufbau Haus am Moritzplatz

Prinzenstraße 84.2, 10969 Berlin

