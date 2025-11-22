G20-Bericht – „Die Welt erlebt einen Ungleichheitsnotstand“

November 2025, Red Eco Alternativo).- Der erste von der G20 in Auftrag gegebene Bericht über Ungleichheit wurde unter der Leitung des Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph Stiglitz erstellt. Der Bericht enthüllt, dass 41 Prozent des seit 2000 neugeschaffenen globalen Reichtums in Händen das reichsten ein Prozent des Planeten ist. Die Expert*innen warnen, dass die wirtschaftliche Kluft die Demokratie bedrohe, und fordern ein „internationales Gremium“, um den Trend umzukehren.

Die Welt befindet sich in einem Ungleichheitsnotstand. So warnt der erste Bericht über globale Ungleichheit, der von einem unabhängigen Ausschuss aus sechs Expert*innen ausgearbeitet und am 4. November der G20 vorgestellt wurde.

Das Dokument wurde während des südafrikanischen Vorsitzes der G20 unter dem Präsidenten Cyril Ramaphosa in Auftrag gegeben und zeichnet ein alarmierendes Bild: Zwischen 2000 und 2024 erhielt das reichste ein Prozent des Planeten 41 Prozent des neu entstandenen Vermögens, während die ärmste Hälfte gerade einmal ein Prozent bekam. „Wir erleben eine Ungleichheitskrise mit wirtschaftlichen und demokratischen Dimensionen“, erläuterte Stiglitz gegenüber der Presse. „Wenn wir nicht reagieren, dann werden die Reichsten die Spielregeln festlegen, um ihre Macht und ihr Vermögen zu erhalten. Da wieder herauszukommen wird sehr schwierig sein“, warnte der Nobelpreisträger.

Die brasilianische Sozialwissenschaftlerin Adriana E. Abdenur, Mitautorin der Studie, war noch deutlicher: „Das gegenwärtige Wirtschaftssystem garantiert weder Wohlbefinden noch Würde für die Mehrheit. Die Ungleichheit bei den Einkommen führt zu Ungleichheit bei Chancen, Gesundheit und Zugang zur Justiz.“

Extremer Reichtum, wachsende Armut

Die Daten sind überzeugend. Seit dem Jahr 2000 ist das Vermögen des reichsten einen Prozents im Schnitt um 1,3 Millionen Dollar pro Person gewachsen, während es sich bei den ärmsten 50 Prozent nur um 585 Dollar pro Person verbesserte.

Parallel dazu entspricht der Reichtum der Multimillionär*innen jetzt schon 16 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts – mehr denn jemals zuvor -, während 2,3 Milliarden Menschen dem Bericht zufolge von mäßiger bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

83 Prozent der Länder, in denen 90 Prozent der Weltbevölkerung leben, entsprechen der Definition für „hohe Ungleichheit“ der Weltbank. Auch wenn einige Schwellenländer wie China globale Unterschiede verringert haben, hat sich die interne Ungleichheit explosionsartig vergrößert und die Kluft zwischen Globalem Norden und Globalem Süden bleibt abgrundtief.

Demokratie in Gefahr

Die extreme Konzentration von Reichtum könne die Demokratie aushöhlen, warnen die Expert*innen. Die Länder mit höherer Ungleichheit haben eine siebenmal höhere Wahrscheinlichkeit, einen Rückschritt in der Demokratie zu erleiden. Stiglitz stellt einen Zusammenhang zwischen dieser Tendenz und der wachsenden Macht der Technologieplattformen her: „Heute kontrollieren ein paar Multimilionäre die sozialen Netzwerke, die der öffentliche Raum des XXI. Jahrhunderts sind. Algorithmen bestimmen, was die Menschen sehen und wie sie die Welt interpretieren.“

Abdenur stellt die Situation in ihrem Land heraus: „In Brasilien ermöglicht eine mangelnde Regulierung der Digitalplattformen eine Konzentration von Reichtum, die den Demokratieprozess untergräbt. Aber dies geschieht sowohl im Globalen Norden als auch im Globalen Süden.“

Generationsübergreifendes Problem

Der Bericht warnt, dass es sich bei der Ungleichheit nicht um eine vorübergehende Krise handle, sondern um ein Erbe, das sich fortpflanze. In den nächsten zehn Jahren werden 70 Billionen Dollar durch Erbschaften übertragen werden, wodurch die Konzentration von Reichtum verstärkt und die soziale Mobilität begrenzt werde.

„Wenn wir das Problem nicht jetzt angehen, werden künftige Generationen in Gesellschaften leben, die noch stärker gespalten sind“, unterstrich Abdenur.

Cyril Ramaphosa fasste die Botschaft in seiner Erklärung zusammen: „Ungleichheit ist ein Verrat an der Menschenwürde, ein Hindernis für inklusives Wachstum und eine Bedrohung für die Demokratie.“

Konkrete Vorschläge

In dem Bericht werden auch konkrete Vorschläge gemacht:

Globale Reform: Überprüfung der Steuer-, Handels- und Urheberrechtsvorschriften, um multinationale Unternehmen und große Vermögen gerecht zu besteuern.

Nationale Politik: Förderung von arbeitsrechtlichen Vorschriften, progressiven Steuern und öffentliche Investition in grundlegende Dienstleistungen.

Internationale Zusammenarbeit: Schaffung neuer Mechanismen für die Steuerkoordinierung und den ökologischen Wandel.

Die zentrale Empfehlung des Berichts ist die Schaffung eines Internationalen Gremiums für Ungleichheit (IPI, International Panel on Inequality), inspiriert vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), um Wissen, Daten und dauerhafte politische Vorschläge zu generieren.

„Die Ungleichheit zu verstehen, ist eine technische Frage; sie anzugehen, eine politische Entscheidung“, schloss Abdenur.

G20-Bericht – „Die Welt erlebt einen Ungleichheitsnotstand“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.