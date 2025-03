Härtere Verkehrsregeln sollen Unfallquote senken

(Kingston, 4. März 2025, Prensa Latina).- Der jamaikanische Minister für Gesundheit und Soziales, Christopher Tufton, fordert eine Verschärfung der Gesetze gegen Verkehrsunfälle, da diese zu einer Überlastung des Krankenhaussystems führten. „Wir müssen in Kurven langsamer fahren, wir dürfen nicht berauscht oder betrunken fahren, müssen riskante Überholmanöver vermeiden und uns an die Regeln halten“, sagte Tufton. Der Mangel an Krankenwagen sei vorprogrammiert, wenn die Gesellschaft sich derart undiszipliniert zeige. Man müsse den Menschen bewusst machen, dass Unfälle vermieden werden können. „Wir können weder genug Krankenhäuser errichten, noch genug Krankenhausbetten oder Chirurgen aufstellen. Wir sind zu rücksichtslos, wenn es darum geht, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten“, wurde Tufton von der Onlineausgabe des Jamaica Observer zitiert. Er wies darauf hin, dass im Durchschnitt wöchentlich 15 bis 20 Unfallverletzte in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert werden.

„Wir müssen uns der Auswirkungen bewusst sein, die Verkehrsunfälle auf das öffentliche Gesundheitswesen haben. Arzt- und Pflegepersonal sind extrem viel damit beschäftigt, Unfallgeschädigte zu stabilisieren, Blutungen zu stillen und Medikamente zu verabreichen, um das Trauma und die Schmerzen zu kontrollieren.“ Auch die Operationssäle seien wegen der Verletzten dauerbelegt, fügte der jamaikanische Minister hinzu.

