Antikolonialer Widerstand der Zapatistas in Berlin

Wir rekapitulieren den Besuch der Zapatistas aus Chiapas, Mexiko in Europa. Auf ihrer „Reise für das Leben“ besuchten sie im Oktober 2020 auch Berlin, trafen sich mit lokalen politischen Initiativen und demonstrierten gegen koloniale Kontinuitäten. Ein „Tren Maya“ bezeichneter Zug soll auf Initiative des mexikanischen Präsidenten Lopez Obrador und unter Beteiligung deutscher Konzerne, wie der Deutschen Bahn, durch die Gebiete der indigenen Gruppen des Landes gebaut werden. So nutzten Zapatistas mit vielen Demonstrant*innen die Gelegenheit im Berliner Stadtzentrum gegen das Megaprojekt in Mexiko zu protestieren. Danach setzten die Zapatistas ihre symbolische „dekoloniale Invasion“ in Europa fort.

Diesen Beitrag findet ihr auch als deutschen Text und auf Spanisch als Audio und Textbeitrag.

