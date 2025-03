Moçambique e a direita mundial

(07.03.2025 – von Andreas Bohne) Desde as eleições presidenciais e legislativas de outubro de 2024, Moçambique tem sido assolado por uma crise política com protestos contínuos e mais de 300 mortos. Em meados de janeiro de 2025, Daniel Chapo foi empossado como novo presidente de Moçambique pela FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que está no poder desde a independência em 1975. O governo da FRELIMO pode ser classificado como “autoritarismo eleitoral”, que assegura as suas ligações entre o Estado, a economia e as forças de segurança através de eleições controversas e mantém alianças com outros “movimentos de libertação no poder”. No entanto, o segundo classificado, Venâncio Mondlane, considera-se o presidente legítimo. É ele o impulsionador de muitos dos protestos. Porque é que as eleições e o atual processo em Moçambique são relevantes do ponto de vista do autoritarismo global, mas recebem pouca atenção? Eis quatro pontos, com especial referência a Mondlane:

Em primeiro lugar, a admiração dos políticos europeus por figuras autoritárias é normalmente discutida. Antes da sua eleição, Mondlane não escondeu a sua admiração por Jair Bolsonaro, que descreveu como um “homem de Deus” numa mensagem de vídeo. Chamou ao deputado de direita Nikolas Ferreira, estrela cadente da direita mundial, o seu “irmão mais novo”. Segundo um jornal brasileiro, Mondlane procurou o apoio da direita brasileira em janeiro para pressionar o governo moçambicano a realizar novas eleições. No entanto, até à data, não foram encontradas mais provas. Mondlane está a usar a vitória eleitoral de Donald Trump para enaltecer o seu patriotismo e os seus valores.

Isto leva-nos ao segundo ponto que é típico das tendências autoritárias globais na atualidade – a pertença à igreja evangélica. Mondlane é padre de uma pequena igreja. Depois de regressar de várias semanas de exílio, tinha como caraterística o facto de ter uma Bíblia na mão no aeroporto. Vê-se a si próprio como o escolhido para liderar o país e introduz a religião na política moçambicana. Mondlane considera-se comprometido com o chamado “evangelho da prosperidade”. Tal como acontece com muitos líderes evangélicos, as opiniões teológicas de Mondlane estão intimamente ligadas a uma agenda económica neoliberal que dá prioridade à acumulação individual e à riqueza material em detrimento da redistribuição. Mondlane não é um político libertário radical, mas representa um meio liberal-conservador.

Em terceiro lugar, o que o distingue da sua filiação na igreja é a sua atitude de “one-man-show”, que domina o teclado da apropriação. Mondlane é retoricamente cativante, capaz de fazer campanha (o seu slogan atualmente repetido – e cosido nos casacos – é “Anamalala”, “acabou”) e próximo do povo. Visita as pessoas feridas durante os protestos no hospital e dá-lhes dinheiro. Os partidos em si são apenas um veículo para o seu posicionamento como político. Até à data, foi candidato a três partidos diferentes e abandonou o último há três semanas porque os deputados eleitos não boicotaram as sessões parlamentares.

Em quarto lugar, é interessante, numa perspetiva europeia, o facto de se ter encontrado com o Chega, da extrema-direita, em Portugal, durante a campanha eleitoral. Devido à orientação racista de Chega, o encontro foi visto como chocante, o que ele legitimou dizendo que também se encontrou com outros políticos. O próprio Chega instrumentaliza as eleições em Moçambique de duas formas: por um lado, Chega tem uma autoimagem colonial-revanchista e apologética e pode viver os seus sonhos do “Estado Novo” perdido, um Portugal autoritário com as colónias africanas como territórios ultramarinos e, portanto, parte de Portugal, ao criticar o antigo movimento de libertação e o atual partido no poder, a FRELIMO. São feitas comparações com a situação política na Venezuela e é garantido o apoio a Mondlane. Por outro lado, o Chega aproveita a controversa vitória eleitoral da FRELIMO para criticar o governo português. Exigiu que a vitória não fosse reconhecida. A pedido do partido Chega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, foi ouvido no Parlamento, a 25 de fevereiro, sobre a crise política em Moçambique: o Chega acusa Rangel de ter assistido à tomada de posse do Presidente Chapo.

Moçambique e a direita mundial von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.