Interview mit Alicia de los Ríos Merino

Foto: Alicia de los Ríos Merino. Radio Matraca

Mexiko. Am 5. Januar 1978 wurden drei Mitglieder der Kommunistischen Liga „23. September“ ermordet, und Alicia de los Ríos Merino (Mutter) wurde ins Militärlager 1 verschleppt. Seitdem gilt sie als vermisst.

Unsere Interviewpartnerin Alicia de los Ríos (Tochter) berichtet uns von den Ermittlungen, die durchgeführt wurden, um das gewaltsame Verschwinden ihrer Mutter aufzuklären, und wie die gesammelten Informationen darauf hindeuten, dass diese ermordet und anschließend im Rahmen der sogenannten „Todesflüge“ ins Meer geworfen wurde. Ein abscheulicher, systematischer Plan, der von Militärs und Paramilitärs im sogenannten „Krieg gegen den Aufstand“ umgesetzt wurde, der zwischen 1965 und 1990 gegen Oppositionelle, Aktivist*innen und Student*innen geführt wurde. Im Interview berichtet Alicia von ihren Erfahrungen als Tochter einer Verschwundenen und schildert Details aus dem Leben ihrer Mutter, einer Frau, die bereit war, für ihr politisches Engagement alles zu geben.

CC BY-SA 4.0 Interview mit Alicia de los Ríos Merino von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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