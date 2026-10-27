Entrevista con Alicia de los Rios Merino

 

México. El 5 de enero de 1978 tres miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre fueron asesinados y Alicia de los Rios Merino (Madre) fue llevada al Campo militar 1. Desde entonces permanece desaparecida.

Nuestra entrevistada Alicia de los Rios (Hija) nos cuenta sobre las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer la desaparición forzada de su madre y cómo los datos recabados conducen a que ésta fue asesinada y posteriormente arrojada al mar como parte de los llamados „Vuelos de la muerte“. Un plan sistemático aberrante implementado por militares y paramilitares en la llamada Guerra Contrainsurgente, llevada a cabo contra opositores, militantes, estudiantes y líderes sociales entre 1965 y 1990.

En la entrevista Alicia nos comparte su experiencia como hija de una desaparecida y nos cuenta detalles de la vida de su madre, una mujer dispuesta a dar todo por su compromiso político.

CC BY-SA 4.0 Entrevista con Alicia de los Rios Merino von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden


IBAN: DE57100900007196704005
BIC: BEVODEBB

Der NPLA e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.