Entrevista con Alicia de los Rios Merino

México. El 5 de enero de 1978 tres miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre fueron asesinados y Alicia de los Rios Merino (Madre) fue llevada al Campo militar 1. Desde entonces permanece desaparecida.

Nuestra entrevistada Alicia de los Rios (Hija) nos cuenta sobre las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer la desaparición forzada de su madre y cómo los datos recabados conducen a que ésta fue asesinada y posteriormente arrojada al mar como parte de los llamados „Vuelos de la muerte“. Un plan sistemático aberrante implementado por militares y paramilitares en la llamada Guerra Contrainsurgente, llevada a cabo contra opositores, militantes, estudiantes y líderes sociales entre 1965 y 1990.

En la entrevista Alicia nos comparte su experiencia como hija de una desaparecida y nos cuenta detalles de la vida de su madre, una mujer dispuesta a dar todo por su compromiso político.

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