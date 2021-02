Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Seit sieben Jahren lebt der Deutsch-Argentinier Luís Esteban Kyburg in Berlin. In Argentinien gilt der Ex-Militär wegen Folter und Mord an Oppositionellen während der Diktatur als dringend tatverdächtig. Doch Kyburg entzog sich der dortigen Justiz und setzte sich nach Deutschland ab. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, und auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Angehörige von Verschwundenen riefen am 12. September 2020 zur Demonstration durch Kyburgs Wohngegend auf.

Desde los siete años el argentino-alemán Luís Esteban Kyburg (72) vive en Berlin. En Argentina, se indaga al ex-militar por torturas y asesinatos de opositores a la dictadura. Se le busca con una orden de arresto internacional. Kyburg se fugó de la justicia argentina a Alemania. Por mientras la fiscalía de Berlin indaga al ex-militar también. Para el 12 de septiembre de 2020 familiares convocaron a un escrache en al barrio berlinés dónde vive Kyburg.

Hier seht ihr ein Video von der Kundgebung – Aquí pueden ver un video del escrache

Hier gehts zum poonal-Artikel zum Thema. Leer un artículo en español en Medio a Medio

Ex Militar Kyburg en Berlin: Escrache – Kundgebung Video von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.