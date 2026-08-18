Cuidados, alianzas y resistencias de las mujeres mapuche en Argentina

Encuentro Mapuche en Bariloche, Foto: Melina Fit

Bariloche, ciudad de Río Negro, Patagonia Argentina. El frío del invierno y una lluvia que no cesa reciben a más de 60 mujeres, que llegaron desde distintos puntos de la Puel Mapu y de la Gulumapu, para participar del encuentro “Territorio-cuerpo, justicia y cuidados. Fortalecer alianzas en contextos de amenazas”, organizado por la Confederación Mapuche de Neuquén -la principal organización política y representativa de numerosos lof (comunidades) del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén- y Zomó – organización de mujeres mapuche de la zonal Xawvnko de Neuquén.

El despojo, los desalojos y la criminalización hacia los pueblos originarios no son novedad en Argentina. El colonialismo que comenzó con la mal llamada “conquista del desierto” ha actualizado sus prácticas en la modernidad en el sur de América. Con el gobierno de Javier Milei las políticas regresivas, anti derechos, cargadas de odio y crueldad se han profundizado. Las mujeres mapuche enfrentan múltiples discriminaciones: de género, de raza, de clase. En esta edición exploramos tres ejes que atraviesan sus cuerpos y territorios: el agua, las violencias y el extractivismo.

Förderbanner npla-Projekt 2026 - Kompass durch die Krise

CC BY-SA 4.0 Cuidados, alianzas y resistencias de las mujeres mapuche en Argentina von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.