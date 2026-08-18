Bariloche, ciudad de Río Negro, Patagonia Argentina. El frío del invierno y una lluvia que no cesa reciben a más de 60 mujeres, que llegaron desde distintos puntos de la Puel Mapu y de la Gulumapu, para participar del encuentro “Territorio-cuerpo, justicia y cuidados. Fortalecer alianzas en contextos de amenazas”, organizado por la Confederación Mapuche de Neuquén -la principal organización política y representativa de numerosos lof (comunidades) del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén- y Zomó – organización de mujeres mapuche de la zonal Xawvnko de Neuquén.

El despojo, los desalojos y la criminalización hacia los pueblos originarios no son novedad en Argentina. El colonialismo que comenzó con la mal llamada “conquista del desierto” ha actualizado sus prácticas en la modernidad en el sur de América. Con el gobierno de Javier Milei las políticas regresivas, anti derechos, cargadas de odio y crueldad se han profundizado. Las mujeres mapuche enfrentan múltiples discriminaciones: de género, de raza, de clase. En esta edición exploramos tres ejes que atraviesan sus cuerpos y territorios: el agua, las violencias y el extractivismo.

Cuidados, alianzas y resistencias de las mujeres mapuche en Argentina von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.